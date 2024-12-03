МЧС продлило штормовое предупреждение в Свердловской области — ветер станет еще сильнее

Штормовое предупреждение длится с 3 декабря (архивное фото)
В Свердловской области 5 декабря ожидается сильный ветер с порывами до 27 метров в секунду, что сильнее, чем в прошлых прогнозах. Об этом рассказали в пресс-службе регионального ГУ МЧС.
«Срочно! 5 декабря местами в Свердловской области ожидается очень сильный ветер с порывами до 25-27 метров в секунду. Будьте бдительны!» — следует из предупреждения.
Штормовое предупреждение свердловчанам начали рассылать с 3 декабря. Тогда порывы ветра достигали 18 метров в секунду, а на следующий день — 25. Сообщить о необходимости помощи можно по телефону: «112».
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