03 декабря 2024

МЧС продлило штормовое предупреждение в Свердловской области — ветер станет еще сильнее

МЧС: в Свердловской области ожидается ветер с порывами до 27 метров в секунду
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Штормовое предупреждение длится с 3 декабря (архивное фото) Фото:

В Свердловской области 5 декабря ожидается сильный ветер с порывами до 27 метров в секунду, что сильнее, чем в прошлых прогнозах. Об этом рассказали в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

«Срочно! 5 декабря местами в Свердловской области ожидается очень сильный ветер с порывами до 25-27 метров в секунду. Будьте бдительны!» — следует из предупреждения.

Штормовое предупреждение свердловчанам начали рассылать с 3 декабря. Тогда порывы ветра достигали 18 метров в секунду, а на следующий день — 25. Сообщить о необходимости помощи можно по телефону: «112».

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В Свердловской области 5 декабря ожидается сильный ветер с порывами до 27 метров в секунду, что сильнее, чем в прошлых прогнозах. Об этом рассказали в пресс-службе регионального ГУ МЧС. «Срочно! 5 декабря местами в Свердловской области ожидается очень сильный ветер с порывами до 25-27 метров в секунду. Будьте бдительны!» — следует из предупреждения. Штормовое предупреждение свердловчанам начали рассылать с 3 декабря. Тогда порывы ветра достигали 18 метров в секунду, а на следующий день — 25. Сообщить о необходимости помощи можно по телефону: «112».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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