Природа Погода МЧС продлило штормовое предупреждение в Свердловской области — ветер станет еще сильнее МЧС: в Свердловской области ожидается ветер с порывами до 27 метров в секунду 04 декабря 2024 в 13:56 Размер текста - 17 + Штормовое предупреждение длится с 3 декабря (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Свердловской области 5 декабря ожидается сильный ветер с порывами до 27 метров в секунду, что сильнее, чем в прошлых прогнозах. Об этом рассказали в пресс-службе регионального ГУ МЧС. «Срочно! 5 декабря местами в Свердловской области ожидается очень сильный ветер с порывами до 25-27 метров в секунду. Будьте бдительны!» — следует из предупреждения. Штормовое предупреждение свердловчанам начали рассылать с 3 декабря. Тогда порывы ветра достигали 18 метров в секунду, а на следующий день — 25. Сообщить о необходимости помощи можно по телефону: «112». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! В Свердловской области 5 декабря ожидается сильный ветер с порывами до 27 метров в секунду, что сильнее, чем в прошлых прогнозах. Об этом рассказали в пресс-службе регионального ГУ МЧС. «Срочно! 5 декабря местами в Свердловской области ожидается очень сильный ветер с порывами до 25-27 метров в секунду. Будьте бдительны!» — следует из предупреждения. Штормовое предупреждение свердловчанам начали рассылать с 3 декабря. Тогда порывы ветра достигали 18 метров в секунду, а на следующий день — 25. Сообщить о необходимости помощи можно по телефону: «112». {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям