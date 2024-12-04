Население Челябинской области уменьшается все быстрее

В 2024 году естественная убыль населения Челябинской области увеличилась на 27,5% в сравнении с показателями 2023 года. Как региональное правительство отметило в прогнозе социально-экономического развития на 2025-2027 годы, показатель за семь месяцев составил 5,1 человека на тысячу жителей против четырех человек годом ранее.
«Коэффициент естественной убыли населения повысился до 5,1 на тысячу человек. В январе-июле 2023 года составлял четыре человека», — отметили власти.
По итогам года правительство ожидает снижение коэффициента рождаемости до 8,4 на тысячу человек населения. В 2022 году индикатор достигал 9,1 человека, в 2023 году — 8,9 человека. Понижательная тенденция сохранится. Согласно прогнозу, в 2027 году показатель будет равен 8,1 человека.
При этом власти зафиксировали снижение смертности от всех причин. В 2023 году она составила 12,8 случая на тысячу человек. Годом ранее было 13,3 случая. В итоге количество умерших в 2023 году составило 43,5 тысячи человек, а в 2022 году — 45,354 человека.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей Челябинска и области? Подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск»!