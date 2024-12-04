04 декабря 2024

Население Челябинской области уменьшается все быстрее

В Челябинской области естественная убыль населения выросла на 27%
© Служба новостей «URA.RU»
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При снижении смертности естественная убыль населения возросла
При снижении смертности естественная убыль населения возросла Фото:

В 2024 году естественная убыль населения Челябинской области увеличилась на 27,5% в сравнении с показателями 2023 года. Как региональное правительство отметило в прогнозе социально-экономического развития на 2025-2027 годы, показатель за семь месяцев составил 5,1 человека на тысячу жителей против четырех человек годом ранее.

«Коэффициент естественной убыли населения повысился до 5,1 на тысячу человек. В январе-июле 2023 года составлял четыре человека», — отметили власти.

По итогам года правительство ожидает снижение коэффициента рождаемости до 8,4 на тысячу человек населения. В 2022 году индикатор достигал 9,1 человека, в 2023 году — 8,9 человека. Понижательная тенденция сохранится. Согласно прогнозу, в 2027 году показатель будет равен 8,1 человека.

При этом власти зафиксировали снижение смертности от всех причин. В 2023 году она составила 12,8 случая на тысячу человек. Годом ранее было 13,3 случая. В итоге количество умерших в 2023 году составило 43,5 тысячи человек, а в 2022 году — 45,354 человека.

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В 2024 году естественная убыль населения Челябинской области увеличилась на 27,5% в сравнении с показателями 2023 года. Как региональное правительство отметило в прогнозе социально-экономического развития на 2025-2027 годы, показатель за семь месяцев составил 5,1 человека на тысячу жителей против четырех человек годом ранее. «Коэффициент естественной убыли населения повысился до 5,1 на тысячу человек. В январе-июле 2023 года составлял четыре человека», — отметили власти. По итогам года правительство ожидает снижение коэффициента рождаемости до 8,4 на тысячу человек населения. В 2022 году индикатор достигал 9,1 человека, в 2023 году — 8,9 человека. Понижательная тенденция сохранится. Согласно прогнозу, в 2027 году показатель будет равен 8,1 человека. При этом власти зафиксировали снижение смертности от всех причин. В 2023 году она составила 12,8 случая на тысячу человек. Годом ранее было 13,3 случая. В итоге количество умерших в 2023 году составило 43,5 тысячи человек, а в 2022 году — 45,354 человека.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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