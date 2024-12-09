В Екатеринбурге планируют поднять стоимость проезда в метро

В Екатеринбурге себестоимость проезда в метро составляет 40 рублей при реальной стоимости в 33 рубля. Из-за недобора средств власти в будущем могут поднять цены на оплату проезда, сообщил директор городского метрополитена Андрей Панаиотиди.
«Органы власти, если будут принимать это решение (о повышении стоимости проезда в метро — прим. URA.RU), оно, наверное, будет. Но на сегодняшний день пока таких решений не принято. Я понимаю, что, наверное, это процесс неотвратимый в будущем», — заявил Панаиотиди в эфире телеканала ОТВ.
Он подчеркнул, что недобор средств заставляет отодвигать ремонт инфраструктуры, замену кабельных линий и трубопроводов метрополитена. Директор метро отдельно отметил, что на станциях невозможно установить оборудование для предотвращения случаев падения или прыжков на рельсы, так как его не получится закрепить.
Панаиотиди также подчеркнул, что в метро остается проблема с нехваткой кадров. В подземке не хватает слесарей по ремонту составов, по ремонту оборудования, электромонтеров и электромехаников.
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