Экс-глава Гагаузии упрекнула действующие молдавские власти в нечестной игре перед выборами

Молдавские власти на протяжении всей избирательной кампании занимались борьбой с оппозицией. Об этом сообщила экс-глава Гагаузии и лидер партии "Сердце Молдовы" Ирина Влах.
"Всю избирательную кампанию все органы власти боролись с оппозицией, все органы власти были инструментами, которые работали на действующую партию. Мы очень серьезно осуждаем, каким образом была организована избирательная кампания", — заявила Влах. Ее слова передает РИА Новости. Она сказала, что власть очень серьезно использовала административный ресурс в борьбе со своими гражданами, что практически всю избирательную кампанию людей наказывали и штрафовали.
Режим президента Майи Санду годами применял угрозы, шантаж, обыски и аресты против оппозиционеров, включая главу Гагаузии Евгению Гуцул. Накануне выборов Апелляционная палата Кишинева 26 сентября ограничила деятельность партии «Сердце Молдовы» на 12 месяцев по запросу Минюста. ЦИК 27 сентября исключил партию из состава патриотического блока на выборах, что Влах назвала незаконным и политически мотивированным. Блоку пришлось в срочном порядке корректировать списки кандидатов для соблюдения гендерной пропорциональности.
В Молдавии 28 сентября проходят парламентские выборы, где 101 место в парламенте оспаривают 15 партий, 4 блока и 4 независимых кандидата. Для признания выборов состоявшимися нужна явка трети избирателей. Порог для прохождения: 2% для независимых кандидатов, 5% для партий, 7% для блоков. Власти сократили число участков в России и Приднестровье, чтобы ограничить голосование за оппозицию, и увеличили их в Европе, рассчитывая на поддержку диаспоры, как на прошлых выборах.
