Российские военные из группировки «Юг» освободили населенный пункт Елизаветовка в ДНР. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
«В результате решительных действий подразделений Южной группировки войск освобожден населенный пункт Елизаветовка Донецкой Народной Республики», — сообщили в ведомстве. Сообщение опубликовано в telegram-канале министерства.
В этот же день бойцы РФ освободили поселок Шевченко под Красноармейском на донецком направлении. В последние несколько месяцев российские военные активно продвигаются на близлежащих направлениях в ДНР, освобождая один населенный пункт за другим.
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