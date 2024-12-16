Российская армия освободила Елизаветовку

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ВС РФ освободили Елизаветовку
ВС РФ освободили Елизаветовку Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Российские военные из группировки «Юг» освободили населенный пункт Елизаветовка в ДНР. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«В результате решительных действий подразделений Южной группировки войск освобожден населенный пункт Елизаветовка Донецкой Народной Республики», — сообщили в ведомстве. Сообщение опубликовано в telegram-канале министерства. 

В этот же день бойцы РФ освободили поселок Шевченко под Красноармейском на донецком направлении. В последние несколько месяцев российские военные активно продвигаются на близлежащих направлениях в ДНР, освобождая один населенный пункт за другим. 

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Российские военные из группировки «Юг» освободили населенный пункт Елизаветовка в ДНР. Об этом сообщили в Минобороны РФ. «В результате решительных действий подразделений Южной группировки войск освобожден населенный пункт Елизаветовка Донецкой Народной Республики», — сообщили в ведомстве. Сообщение опубликовано в telegram-канале министерства.  В этот же день бойцы РФ освободили поселок Шевченко под Красноармейском на донецком направлении. В последние несколько месяцев российские военные активно продвигаются на близлежащих направлениях в ДНР, освобождая один населенный пункт за другим. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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