Челябинский депутат Рыжий о законопроекте о приемных детях: «Жить в семье лучше, чем в детдоме»

Депутат гордумы Челябинска, главврач детской поликлиники №8 имени Невского Антон Рыжий прокомментировал новый законопроект Госдумы РФ, ограничивающий число приемных детей в одной семье до трех. Как заявил депутат URA.RU, инициатива имеет двоякое значение и требует вдумчивого подхода.
«Воспитание в приемной семье в любом случае лучше, чем жизнь в детском доме. Приемная семья позволяет ребенку получить внимание, заботу, любовь и шансы на полноценное развитие. Чего зачастую лишены дети, находящиеся в сиротских учреждениях. Но недобросовестные граждане могут использовать институт опеки для личного обогащения. Потребительский экстремизм зашел так далеко, что уже касается самых уязвимых категорий — приемных детей, в том числе детей-инвалидов», — пояснил Рыжий.
Как отметил депутат, опекуны, эксплуатирующие детей ради получения средств от государства, подрывают доверие к системе. С этим нужно бороться самым строгим образом. Рыжий подчеркнул, что он поддерживает развитие института опекунства. Он считает важным, чтобы как можно больше детей из детдомов находили семьи, где смогут расти в атмосфере любви и заботы. Однако общество еще не до конца готово к этому.
«Мы как общество пока недостаточно зрелы в вопросах милосердия. Есть семьи, готовые тратить огромные суммы на ЭКО, но даже не рассматривают возможность усыновления или опеки брошенных детей. Это говорит о недостатке осознания ценности благородства и ответственности», — отметил Рыжий. Как пояснил депутат, ограничение может быть оправданным шагом в борьбе с недобросовестными опекунами. Но необходимо учитывать индивидуальные особенности конкретных случаев.
«Когда приемными родителями становятся действительно добросовестные и ответственные люди, ограничение числа детей не должно становиться препятствием для создания больших и крепких семей. Особенно важно, когда речь идет о братьях и сестрах. Разлучать таких детей нельзя, это непоправимо травмирует их», — отметил депутат. В целом, по его словам, законопроект — это шаг к совершенствованию системы опеки. Для эффективности необходимо не только вводить ограничения, но и совершенствовать меры поддержки честных опекунов.
«Мы должны создавать условия, чтобы каждая семья, действительно желающая заботиться о приемных детях, получала помощь со стороны государства. При этом должны быть надежные механизмы, исключающие корыстный подход и злоупотребления», — заключил Рыжий.
16 декабря в Госдуме был представлен законопроект, который предполагает ограничение количества приемных детей в одной семье до трех. Исключением станут ситуации, когда речь идет о братьях и сестрах. Основная цель инициативы — минимизация злоупотреблений социальной поддержкой государством и увеличение качества воспитания детей в приемных семьях.
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