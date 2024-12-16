Актеры сериала «Молодежка» встретятся с фанатами на игре «Трактора»

В Челябинске 18 декабря перед началом матча между хоккейной командой «Трактор» и «Динамо» из Минска актеры сериала «Молодежка» встретятся с фанатами. Об этом сообщает пресс-служба ХК «Трактор».
«Актеры популярного телевизионного сериала 18 декабря проведут автограф-сессию на матче „черно-белых“ против минского „Динамо“. В первом перерыве встречи в фойе Арены герои „Молодежки“ Влад Канопка, Егор Кирячок и Андрей Нестеренко пообщаются со своими фанатами, раздадут автографы и сфотографируются со всеми желающими», — уточнили в пресс-службе ХК.
В клубе отметили, что примерное начало мероприятия в 19:30. Ранее хоккейный клуб «Трактор» на своем сайте заблокировал перекупщиков билетов на домашние игры. Осенью фанаты пожаловались, что не могли купить билеты на матчи любимой команды из-за перекупов.
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