16 декабря 2024

Актеры сериала «Молодежка» встретятся с фанатами на игре «Трактора»

© Служба новостей «URA.RU»
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Хоккейная эстафета с участием Автомоболиста к премьере сериала Молодежка на СТС. Екатеринбург, молодежка, стс
Актеры устроят афтограф-сессию и пообщаются с фанатами Фото:

В Челябинске 18 декабря перед началом матча между хоккейной командой «Трактор» и «Динамо» из Минска актеры сериала «Молодежка» встретятся с фанатами. Об этом сообщает пресс-служба ХК «Трактор».

«Актеры популярного телевизионного сериала 18 декабря проведут автограф-сессию на матче „черно-белых“ против минского „Динамо“. В первом перерыве встречи в фойе Арены герои „Молодежки“ Влад Канопка, Егор Кирячок и Андрей Нестеренко пообщаются со своими фанатами, раздадут автографы и сфотографируются со всеми желающими», — уточнили в пресс-службе ХК.

В клубе отметили, что примерное начало мероприятия в 19:30. Ранее хоккейный клуб «Трактор» на своем сайте заблокировал перекупщиков билетов на домашние игры. Осенью фанаты пожаловались, что не могли купить билеты на матчи любимой команды из-за перекупов.

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В Челябинске 18 декабря перед началом матча между хоккейной командой «Трактор» и «Динамо» из Минска актеры сериала «Молодежка» встретятся с фанатами. Об этом сообщает пресс-служба ХК «Трактор». «Актеры популярного телевизионного сериала 18 декабря проведут автограф-сессию на матче „черно-белых“ против минского „Динамо“. В первом перерыве встречи в фойе Арены герои „Молодежки“ Влад Канопка, Егор Кирячок и Андрей Нестеренко пообщаются со своими фанатами, раздадут автографы и сфотографируются со всеми желающими», — уточнили в пресс-службе ХК. В клубе отметили, что примерное начало мероприятия в 19:30. Ранее хоккейный клуб «Трактор» на своем сайте заблокировал перекупщиков билетов на домашние игры. Осенью фанаты пожаловались, что не могли купить билеты на матчи любимой команды из-за перекупов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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