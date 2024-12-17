Родители парня, сбросившего девушку в Гамово, понесут за это ответственность

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Подросток выбросил школьницу с балкона девятого этажа
Подросток выбросил школьницу с балкона девятого этажа Фото:
новость из сюжета
В Пермском крае подросток вытолкнул с балкона подругу и совершил самоубийство

Родители подростка из Гамово, который сбросил с девятого этажа 14-летнюю школьницу, а после этого совершил суицид, понесут ответственность за поступок сына. Об этом URA.RU рассказал адвокат, старший партнер Адвокатского бюро «Ахметов, Хозяйкин и Партнеры» Иван Хозяйкин.

«По общему правилу, уголовная ответственность за совершенные преступления наступает с 14 лет. Между тем, преступление было совершено несовершеннолетним, который не имел доходов или иного имущества достаточных для возмещения вреда, а значит его родители будут привлечены в качестве гражданского ответчика для выплаты компенсации морального вреда», — пояснил Хозяйкин.

Трагическая история произошла в селе Гамово Пермского края вечером 16 декабря. Подросток скинул 14-летнюю девушку с балкона девятого этажа, а потом совершил суицид. Школьница с тяжелыми травмами была доставлена в больницу, за ее жизнь борются врачи. Бабушка школьницы рассказала URA.RU, что покончивший с собой подросток хороший и умный, она не понимает, как все это могло произойти. Сейчас в случившемся разбираются следователи. Возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на убийство».

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Родители подростка из Гамово, который сбросил с девятого этажа 14-летнюю школьницу, а после этого совершил суицид, понесут ответственность за поступок сына. Об этом URA.RU рассказал адвокат, старший партнер Адвокатского бюро «Ахметов, Хозяйкин и Партнеры» Иван Хозяйкин. «По общему правилу, уголовная ответственность за совершенные преступления наступает с 14 лет. Между тем, преступление было совершено несовершеннолетним, который не имел доходов или иного имущества достаточных для возмещения вреда, а значит его родители будут привлечены в качестве гражданского ответчика для выплаты компенсации морального вреда», — пояснил Хозяйкин. Трагическая история произошла в селе Гамово Пермского края вечером 16 декабря. Подросток скинул 14-летнюю девушку с балкона девятого этажа, а потом совершил суицид. Школьница с тяжелыми травмами была доставлена в больницу, за ее жизнь борются врачи. Бабушка школьницы рассказала URA.RU, что покончивший с собой подросток хороший и умный, она не понимает, как все это могло произойти. Сейчас в случившемся разбираются следователи. Возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на убийство».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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