Родители парня, сбросившего девушку в Гамово, понесут за это ответственность

Родители подростка из Гамово, который сбросил с девятого этажа 14-летнюю школьницу, а после этого совершил суицид, понесут ответственность за поступок сына. Об этом URA.RU рассказал адвокат, старший партнер Адвокатского бюро «Ахметов, Хозяйкин и Партнеры» Иван Хозяйкин.
«По общему правилу, уголовная ответственность за совершенные преступления наступает с 14 лет. Между тем, преступление было совершено несовершеннолетним, который не имел доходов или иного имущества достаточных для возмещения вреда, а значит его родители будут привлечены в качестве гражданского ответчика для выплаты компенсации морального вреда», — пояснил Хозяйкин.
Трагическая история произошла в селе Гамово Пермского края вечером 16 декабря. Подросток скинул 14-летнюю девушку с балкона девятого этажа, а потом совершил суицид. Школьница с тяжелыми травмами была доставлена в больницу, за ее жизнь борются врачи. Бабушка школьницы рассказала URA.RU, что покончивший с собой подросток хороший и умный, она не понимает, как все это могло произойти. Сейчас в случившемся разбираются следователи. Возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на убийство».
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