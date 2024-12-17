Десятки свердловчан просят покарать депутата, пьяным сбившим женщину

Жители Кушвы обратились в думу с просьбой наказать депутата Потапова после ДТП

18 декабря 2024 в 14:01 Размер текста - 17 +

Михаил Потапов избрался в думу лишь в сентябре (архивное фото) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Жители Кушвы (Свердловская область) оказались возмущены, что сбивший женщину депутат местной гордумы Михаил Потапов не понес никакого наказания. Они написали обращение председателю местной думы, в котором попросили дать оценку действиям народного избранника. Его копия есть в распоряжении URA.RU. «Просим объяснить происходящее. Прошло уже больше двух месяцев, но мы не видим, какое наказание к нему применили. Депутат посещает заседания думы, вручает памятные грамоты на детских праздниках. Хороший пример для подрастающего поколения. На работе в должности не понижен, не уволен. Прав его, конечно же, лишили, но как мы считаем, оказав ему только услугу. Теперь в его распоряжении автомобиль с персональным водителем. Народ негодует и задается вопросом, почему М.Ю. Потапову все дозволено, а другим нет. Просим разобраться и на ближайшем заседании думы дать оценку его действиям, в том числе и через городские СМИ», — попросили авторы обращения. Под ним подписалась почти сотня человек. Авария, о которой идет речь, произошла вечером 22 сентября. По данным кушвинской полиции, Потапов не заметил, что сбил пешехода, и уехал домой. Результаты медосвидетельствования показали в выдыхаемом воздухе следы алкоголя. Инспекторам депутат пояснил, что выпил уже дома. Его не только лишили прав, но и составили три административных протокола. Сам Потапов от комментариев воздерживается. Источники URA.RU рассказывали, что депутат находился в плохом эмоциональном состоянии — у него умер сын, потом ушла жена. В день аварии он отправился искать второго сына, который ушел из дома. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Жители Кушвы (Свердловская область) оказались возмущены, что сбивший женщину депутат местной гордумы Михаил Потапов не понес никакого наказания. Они написали обращение председателю местной думы, в котором попросили дать оценку действиям народного избранника. Его копия есть в распоряжении URA.RU. «Просим объяснить происходящее. Прошло уже больше двух месяцев, но мы не видим, какое наказание к нему применили. Депутат посещает заседания думы, вручает памятные грамоты на детских праздниках. Хороший пример для подрастающего поколения. На работе в должности не понижен, не уволен. Прав его, конечно же, лишили, но как мы считаем, оказав ему только услугу. Теперь в его распоряжении автомобиль с персональным водителем. Народ негодует и задается вопросом, почему М.Ю. Потапову все дозволено, а другим нет. Просим разобраться и на ближайшем заседании думы дать оценку его действиям, в том числе и через городские СМИ», — попросили авторы обращения. Под ним подписалась почти сотня человек. Авария, о которой идет речь, произошла вечером 22 сентября. По данным кушвинской полиции, Потапов не заметил, что сбил пешехода, и уехал домой. Результаты медосвидетельствования показали в выдыхаемом воздухе следы алкоголя. Инспекторам депутат пояснил, что выпил уже дома. Его не только лишили прав, но и составили три административных протокола. Сам Потапов от комментариев воздерживается. Источники URA.RU рассказывали, что депутат находился в плохом эмоциональном состоянии — у него умер сын, потом ушла жена. В день аварии он отправился искать второго сына, который ушел из дома.