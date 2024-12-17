17 декабря 2024

Десятки свердловчан просят покарать депутата, пьяным сбившим женщину

Жители Кушвы обратились в думу с просьбой наказать депутата Потапова после ДТП
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Заседание гордумы. Челябинск, чиновник, бизнесмен, руки депутата
Михаил Потапов избрался в думу лишь в сентябре (архивное фото) Фото:

Жители Кушвы (Свердловская область) оказались возмущены, что сбивший женщину депутат местной гордумы Михаил Потапов не понес никакого наказания. Они написали обращение председателю местной думы, в котором попросили дать оценку действиям народного избранника. Его копия есть в распоряжении URA.RU.

«Просим объяснить происходящее. Прошло уже больше двух месяцев, но мы не видим, какое наказание к нему применили. Депутат посещает заседания думы, вручает памятные грамоты на детских праздниках. Хороший пример для подрастающего поколения. На работе в должности не понижен, не уволен. Прав его, конечно же, лишили, но как мы считаем, оказав ему только услугу. Теперь в его распоряжении автомобиль с персональным водителем. Народ негодует и задается вопросом, почему М.Ю. Потапову все дозволено, а другим нет. Просим разобраться и на ближайшем заседании думы дать оценку его действиям, в том числе и через городские СМИ», — попросили авторы обращения. Под ним подписалась почти сотня человек.

Авария, о которой идет речь, произошла вечером 22 сентября. По данным кушвинской полиции, Потапов не заметил, что сбил пешехода, и уехал домой. Результаты медосвидетельствования показали в выдыхаемом воздухе следы алкоголя. Инспекторам депутат пояснил, что выпил уже дома. Его не только лишили прав, но и составили три административных протокола. Сам Потапов от комментариев воздерживается. Источники URA.RU рассказывали, что депутат находился в плохом эмоциональном состоянии — у него умер сын, потом ушла жена. В день аварии он отправился искать второго сына, который ушел из дома.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Жители Кушвы (Свердловская область) оказались возмущены, что сбивший женщину депутат местной гордумы Михаил Потапов не понес никакого наказания. Они написали обращение председателю местной думы, в котором попросили дать оценку действиям народного избранника. Его копия есть в распоряжении URA.RU. «Просим объяснить происходящее. Прошло уже больше двух месяцев, но мы не видим, какое наказание к нему применили. Депутат посещает заседания думы, вручает памятные грамоты на детских праздниках. Хороший пример для подрастающего поколения. На работе в должности не понижен, не уволен. Прав его, конечно же, лишили, но как мы считаем, оказав ему только услугу. Теперь в его распоряжении автомобиль с персональным водителем. Народ негодует и задается вопросом, почему М.Ю. Потапову все дозволено, а другим нет. Просим разобраться и на ближайшем заседании думы дать оценку его действиям, в том числе и через городские СМИ», — попросили авторы обращения. Под ним подписалась почти сотня человек. Авария, о которой идет речь, произошла вечером 22 сентября. По данным кушвинской полиции, Потапов не заметил, что сбил пешехода, и уехал домой. Результаты медосвидетельствования показали в выдыхаемом воздухе следы алкоголя. Инспекторам депутат пояснил, что выпил уже дома. Его не только лишили прав, но и составили три административных протокола. Сам Потапов от комментариев воздерживается. Источники URA.RU рассказывали, что депутат находился в плохом эмоциональном состоянии — у него умер сын, потом ушла жена. В день аварии он отправился искать второго сына, который ушел из дома.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...