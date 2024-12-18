Главврач детской поликлиники №8 имени Невского, депутат гордумы Челябинска Антон Рыжий поддержал принятие Госдумой РФ законопроекта, освобождающего врачей от уголовной ответственности за оказание медицинской помощи. Однако в разговоре с URA.RU Рыжий подчеркнул, что за частными клиниками нужен особый контроль, а за намеренную халатность врачей должно следовать строгое наказание.
«Врач — это не курьер и не продавец здоровья. Патологические процессы часто протекают непредсказуемо, особенно в случае индивидуальных особенностей. Поэтому важно, что медпомощь теперь не будет рассматриваться через призму статьи 238 УК РФ, касающейся выполнения работ или предоставления услуг. Это справедливый шаг, позволяющий лучше учитывать специфику врачебной деятельности, где главная цель врача — помощь, а не коммерция», — заявил Рыжий.
По словам главврача, медпомощь является не услугой, а служением, основанном на гуманности и профессионализме. Поэтому в контексте медицинской этики важно обеспечить контроль за частной медициной, которая иногда превращается в бизнес-проект с планом продаж и давлением на страхи пациентов, отметил Рыжий.
Рыжий дополнил, что в случаях намеренного вредительства или халатности никаких компромиссов быть не должно. Он подчеркнул, что ответственность в таких ситуациях должна быть неизбежной и особенно строгой.
«Медицинская профессия предполагает наивысший уровень ответственности. Такие стандарты должны активно поддерживаться как государством, так и обществом», — заключил главврач.
Принятие Госдумой РФ законопроекта, освобождающего врачей от уголовной ответственности за оказание медицинской помощи, состоялось 17 декабря. Изменения в законодательстве направлены на защиту медиков от необоснованного обвинения. О значении законопроекта и его возможных рисках — в материале URA.RU.
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