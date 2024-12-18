Студент челябинского вуза покончил с собой

18 декабря 2024 в 18:15 Размер текста - 17 +

Труп студента нашли в нескольких десятках километрах от Челябинска Фото: Илья Московец © URA.RU Студент одного из вузов Челябинска покончил с собой. По словам одногруппников, его труп нашли местные жители в другом района области, спустя сутки после пропажи. Сейчас в произошедшем разбираются следователи, сообщили URA.RU в пресс-службе СКР по региону. «Следователем следственного отдела по городу Кыштым устанавливаются обстоятельства произошедшего», — сообщили URA.RU в пресс-службе СКР по региону. Предварительно, смерть не носит криминальный характер. Как рассказали URA.RU одногруппники покойного, его труп нашли в лесу в Аргаяшском районе. Как он там оказался — непонятно. Как и причины подобного поступка. По их словам, последний раз погибшего видели на парах в понедельник. Куда он отправился после никто рассказать не смог. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Студент одного из вузов Челябинска покончил с собой. По словам одногруппников, его труп нашли местные жители в другом района области, спустя сутки после пропажи. Сейчас в произошедшем разбираются следователи, сообщили URA.RU в пресс-службе СКР по региону. «Следователем следственного отдела по городу Кыштым устанавливаются обстоятельства произошедшего», — сообщили URA.RU в пресс-службе СКР по региону. Предварительно, смерть не носит криминальный характер. Как рассказали URA.RU одногруппники покойного, его труп нашли в лесу в Аргаяшском районе. Как он там оказался — непонятно. Как и причины подобного поступка. По их словам, последний раз погибшего видели на парах в понедельник. Куда он отправился после никто рассказать не смог.