Студент челябинского вуза покончил с собой

Студент одного из вузов Челябинска покончил с собой. По словам одногруппников, его труп нашли местные жители в другом района области, спустя сутки после пропажи. Сейчас в произошедшем разбираются следователи, сообщили URA.RU в пресс-службе СКР по региону.
«Следователем следственного отдела по городу Кыштым устанавливаются обстоятельства произошедшего», — сообщили URA.RU в пресс-службе СКР по региону. Предварительно, смерть не носит криминальный характер.
Как рассказали URA.RU одногруппники покойного, его труп нашли в лесу в Аргаяшском районе. Как он там оказался — непонятно. Как и причины подобного поступка. По их словам, последний раз погибшего видели на парах в понедельник. Куда он отправился после никто рассказать не смог.
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