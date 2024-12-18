Студент челябинского вуза покончил с собой

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Труп на улице Ключевская. Екатеринбург , носилки, смерть, труп, покойник, мешок для трупов, мертвый, похоронная служба
Труп студента нашли в нескольких десятках километрах от Челябинска Фото:

Студент одного из вузов Челябинска покончил с собой. По словам одногруппников, его труп нашли местные жители в другом района области, спустя сутки после пропажи. Сейчас в произошедшем разбираются следователи, сообщили URA.RU в пресс-службе СКР по региону.

«Следователем следственного отдела по городу Кыштым устанавливаются обстоятельства произошедшего», — сообщили URA.RU в пресс-службе СКР по региону. Предварительно, смерть не носит криминальный характер.

Как рассказали URA.RU одногруппники покойного, его труп нашли в лесу в Аргаяшском районе. Как он там оказался — непонятно. Как и причины подобного поступка. По их словам, последний раз погибшего видели на парах в понедельник. Куда он отправился после никто рассказать не смог.

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Студент одного из вузов Челябинска покончил с собой. По словам одногруппников, его труп нашли местные жители в другом района области, спустя сутки после пропажи. Сейчас в произошедшем разбираются следователи, сообщили URA.RU в пресс-службе СКР по региону. «Следователем следственного отдела по городу Кыштым устанавливаются обстоятельства произошедшего», — сообщили URA.RU в пресс-службе СКР по региону. Предварительно, смерть не носит криминальный характер. Как рассказали URA.RU одногруппники покойного, его труп нашли в лесу в Аргаяшском районе. Как он там оказался — непонятно. Как и причины подобного поступка. По их словам, последний раз погибшего видели на парах в понедельник. Куда он отправился после никто рассказать не смог.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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