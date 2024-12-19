В Германии напряглись перед прямой линией Путина

Немцы испугались слов президента России Владимира Путина о новоизбранном главе США Дональде Трампе. Это случилось незадолго до прямой линии. Об этом сообщило издание Derwestern.
«Путин сказал в своем заявлении: „Надеюсь, он умный и осторожный человек“. Некоторые сейчас задаются вопросом, почему Трампу следует быть осторожным», — отметило немецкое издание Derwestern. В материале сообщили, что некоторые пользователи интернета восприняли слова Путина как дружеский намек, а кто-то расценил как угрозу.
Это заявление российский лидер сделал в ноябре этого года. Тогда Путин заявил, что после неоднократных попыток убийства республиканец по-прежнему находится в опасности. Президент понадеялся, что Трамп является не только умным, но и осторожным.
В России 19 декабря пройдет прямая линия с Владимиром Путиным. Граждане страны смогут задать вопросы российскому лидеру напрямую, по видеосвязи и другими способами. Где смотреть прямую линию, можно ли успеть задать вопрос — в материале URA.RU.
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