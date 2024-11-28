Путин заявил, что Трамп в опасности

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Путин осудил нападки на членов семьи Трампа
Путин осудил нападки на членов семьи Трампа Фото:

Избранный президент США Дональд Трамп по прежнему находится в опасности после неоднократных попыток убийства. Об этом заявил глава России Владимир Путин.

«В отношении Трампа неоднократно применялись абсолютно нецивилизованные средства борьбы вплоть до попытки убийства... на мой взгляд, и сейчас он не в безопасности», — заявил Путин на пресс-подходе по итогам визита в Казахстан. Его слова приводит корреспондент URA.RU.

По словам президента, нападки на членов семьи Трампа в ходе борьбы с ним «омерзительны» и это лишний раз подчеркивает падение сегодняшней американской политической системы. При этом Путин отметил, что Россия готова к диалогу с США, в том числе и с будущей администрацией.

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Избранный президент США Дональд Трамп по прежнему находится в опасности после неоднократных попыток убийства. Об этом заявил глава России Владимир Путин. «В отношении Трампа неоднократно применялись абсолютно нецивилизованные средства борьбы вплоть до попытки убийства... на мой взгляд, и сейчас он не в безопасности», — заявил Путин на пресс-подходе по итогам визита в Казахстан. Его слова приводит корреспондент URA.RU. По словам президента, нападки на членов семьи Трампа в ходе борьбы с ним «омерзительны» и это лишний раз подчеркивает падение сегодняшней американской политической системы. При этом Путин отметил, что Россия готова к диалогу с США, в том числе и с будущей администрацией.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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