Путин заявил, что Трамп в опасности

Избранный президент США Дональд Трамп по прежнему находится в опасности после неоднократных попыток убийства. Об этом заявил глава России Владимир Путин.
«В отношении Трампа неоднократно применялись абсолютно нецивилизованные средства борьбы вплоть до попытки убийства... на мой взгляд, и сейчас он не в безопасности», — заявил Путин на пресс-подходе по итогам визита в Казахстан. Его слова приводит корреспондент URA.RU.
По словам президента, нападки на членов семьи Трампа в ходе борьбы с ним «омерзительны» и это лишний раз подчеркивает падение сегодняшней американской политической системы. При этом Путин отметил, что Россия готова к диалогу с США, в том числе и с будущей администрацией.
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