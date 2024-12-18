Каток на Гайве не почистили от снега перед открытием
Пермяки пожаловались на состояние катка в микрорайоне Гайва. По словам жителей, перед открытием его не очистили от снега. Об этом они сообщили в telegram-канале «ЧП Пермь».
«Вчера на Гайве открыли каток с таким льдом. Чистить не пробовали?» — пишет автор поста.
Ранее URA.RU рассказывало, что с 18 декабря в Перми можно будет бесплатно кататься на коньках три раза в неделю. В проекте участвуют шесть муниципальных катков.
Льда на катке не видно из-за снега
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