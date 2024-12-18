18 декабря 2024

Пермяки остались недовольны катком на Гайве. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Каток на Гайве не почистили от снега перед открытием
Каток на Гайве не почистили от снега перед открытием Фото:

Пермяки пожаловались на состояние катка в микрорайоне Гайва. По словам жителей, перед открытием его не очистили от снега. Об этом они сообщили в telegram-канале «ЧП Пермь».

«Вчера на Гайве открыли каток с таким льдом. Чистить не пробовали?» — пишет автор поста.

Ранее URA.RU рассказывало, что с 18 декабря в Перми можно будет бесплатно кататься на коньках три раза в неделю. В проекте участвуют шесть муниципальных катков.

Льда на катке не видно из-за снега
Льда на катке не видно из-за снега
Фото:

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Пермяки пожаловались на состояние катка в микрорайоне Гайва. По словам жителей, перед открытием его не очистили от снега. Об этом они сообщили в telegram-канале «ЧП Пермь». «Вчера на Гайве открыли каток с таким льдом. Чистить не пробовали?» — пишет автор поста. Ранее URA.RU рассказывало, что с 18 декабря в Перми можно будет бесплатно кататься на коньках три раза в неделю. В проекте участвуют шесть муниципальных катков.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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