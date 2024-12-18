Жители ХМАО бросились утеплять загородные дома перед праздниками

В Ханты-Мансийском автономном округе перед новогодними праздниками резко вырос спрос на установку отопительного оборудования. Югорчане чаще всего ставят в домах газовые котлы и водонагреватели, рассказали URA.RU аналитики «Авито Услуг».
«Лидерами по росту спроса на установку и подключение стали газовые котлы, колонки и водонагреватели — спрос у жителей Югры вырос на 150%. Спрос на установку газового оборудования вызван желанием жителей Ханты-Мансийского автономного округа обеспечить комфортные условия проживания, особенно перед началом праздников и холодного сезона», — говорится в исследовании.
Повышение спроса связывают с подготовкой югорчан к праздникам — жители стараются сделать жилье комфортнее к приезду близких и родственников, но это не единственная причина. Аналитики считают, что на ситуацию также повлияли сезонные скидки на бытовую технику.
Ранее URA.RU рассказывало, почему жители ХМАО стали активно строить загородные дома. По словам аналитиков союза СРО «ОПУС» из Нижневартовска, ситуация объяснялась в том числе доступностью ипотечных программ и субсидий на ИЖС.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!