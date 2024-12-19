В Пермском крае произошло смертельное ДТП с сотрудниками налоговой

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Госинспекция труда в Пермском крае расследует несчастный случай на дороге
Госинспекция труда в Пермском крае расследует несчастный случай на дороге Фото:

В автоаварии на дороге Перково — Кудымкар в Пермском крае погибла замначальника отдела налоговой службы. Еще два сотрудника пострадали, сообщили в краевой госинспекции труда.

«Инспекция труда в Пермском крае приступила к расследованию несчастного случая, который произошел 18 декабря. Сотрудники межрайонной ИФНС России №1 по Пермскому краю возвращались с семинара в поселке Гайны и попали в автоаварию на дороге Перково — Кудымкар. Два сотрудника пострадали, а замначальника отдела работы с налогоплательщиками 1974 года рождения скончалась», — говорится на сайте Роструда.

В ведомстве добавили, что для расследования несчастного случая создается комиссия. Работодатель направил в больницу запрос о повреждениях пострадавших сотрудников. В ближайшее время осмотрят место происшествия, опросят очевидцев и должностных лиц, а также проведут правовой анализ документов о командировке.

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В автоаварии на дороге Перково — Кудымкар в Пермском крае погибла замначальника отдела налоговой службы. Еще два сотрудника пострадали, сообщили в краевой госинспекции труда. «Инспекция труда в Пермском крае приступила к расследованию несчастного случая, который произошел 18 декабря. Сотрудники межрайонной ИФНС России №1 по Пермскому краю возвращались с семинара в поселке Гайны и попали в автоаварию на дороге Перково — Кудымкар. Два сотрудника пострадали, а замначальника отдела работы с налогоплательщиками 1974 года рождения скончалась», — говорится на сайте Роструда. В ведомстве добавили, что для расследования несчастного случая создается комиссия. Работодатель направил в больницу запрос о повреждениях пострадавших сотрудников. В ближайшее время осмотрят место происшествия, опросят очевидцев и должностных лиц, а также проведут правовой анализ документов о командировке.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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