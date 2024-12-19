Путин высказался о бойцах ЧВК «Вагнер»

Путин заявил, что все бойцы ВС РФ должны иметь равный доступ ко всем выплатам
новость из сюжетаПрямая линия с Путиным 19 декабря 2024 года
Все ветераны боевых действий, включая бывших бойцов ЧВК «Вагнер», должны иметь равные условия в вопросах выплат и статуса. Об этом сообщил президент России Владимир Путин.
«Все ветераны боевых действий, включая бывших бойцов ЧВК „Вагнер“, должны иметь равные условия в вопросах выплат и статуса», — сказал Путин. Это заявление он сделал после окончания прямой линии.
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