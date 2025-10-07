Молодежь из Замбии поздравила Путина с днем рождения песней. Видео

Путин получает поздравления в честь своего 73-летия со всего мира
Путин получает поздравления в честь своего 73-летия со всего мира

Молодежь Замбии поздравила президента России Владимира Путина с днем рождения в формате поздравительного видео, где они исполнили песню и выразили слова благодарности. Об этом сообщил telegram-канал Russian House in Lusaka.

«Замбийская молодежь уважает Владимира Путина и связывает свое будущее с Россией», — гласит подпись под видеопоздравлением в telegram-канале. Представители замбийской молодежи направили коллективные поздравления главе российского государства, подчеркнув уважение к его политике и особое отношение к России.

В сообщении отмечается, что ежегодно по стипендиальным программам Российской Федерации для обучения в различных вузах России направляются от 160 до 180 одаренных граждан Замбии, которые проявляют искренний интерес к развитию России, благополучию ее населения, а также высоко ценят руководство страны. Ранее с днем рождения Владимира Путина поздравили лидеры Беларуси и КНДР. Президент Александр Лукашенко отметил вклад российского лидера в укрепление государственности и международного авторитета России, а Ким Чен Ын подчеркнул поддержку РФ в вопросах суверенитета. Поздравления поступают в адрес российского президента по случаю его 73-летия.

