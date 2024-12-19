Кухарук сделал заявление после «Прямой линии» Путина

Власти ХМАО взяли на контроль вопросы, звучавшие на «Прямой линии» с президентом
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Кухарук взял на контроль вопросы, которые звучали на Прямой линии и касались Югры
Кухарук взял на контроль вопросы, которые звучали на Прямой линии и касались Югры Фото:

Кухарук сделал заявление после «Прямой линии» ПутинаГубернатор ХМАО Руслан Кухарук прокомментировал итоги «Прямой линии» президента Владимира Путина. В своем telegram-канале глава округа акцентировал внимание на вопросах, которые звучали в эфире и касались Югры — обращение многодетной сургутянки Анны Шенкао и развитие Арктической зоны России, в которую входят два района округа.

«Я внимательно следил за ходом „Прямой линии“ президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина. Помимо международной повестки очень много вопросов и инициатив звучало связанных с развитием нашей страны», — сказал Кухарук, видео с речью губернатора опубликовано в его telegram-канале.

Глава региона во время «Прямой линии» поручил подчиненным связаться с матерью пятерых детей, сургутянкой Анной Шенкао, которая жаловалась на отказ в получении пособия на ребенка-инвалида. Чиновники рассказали ей о мерах поддержки и пообещали помочь устроить детей в спортивную секцию и организацию допобразования.

Также Кухарук отметил вопрос развития Арктической зоны РФ, который звучал во время эфира. В Югре в эту входят Березовский и Белоярский районы, на них действует льготная ипотека со ставкой 2%, власти региона планируют дальше стимулировать развитие этих территорий.

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Кухарук сделал заявление после «Прямой линии» ПутинаГубернатор ХМАО Руслан Кухарук прокомментировал итоги «Прямой линии» президента Владимира Путина. В своем telegram-канале глава округа акцентировал внимание на вопросах, которые звучали в эфире и касались Югры — обращение многодетной сургутянки Анны Шенкао и развитие Арктической зоны России, в которую входят два района округа. «Я внимательно следил за ходом „Прямой линии“ президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина. Помимо международной повестки очень много вопросов и инициатив звучало связанных с развитием нашей страны», — сказал Кухарук, видео с речью губернатора опубликовано в его telegram-канале. Глава региона во время «Прямой линии» поручил подчиненным связаться с матерью пятерых детей, сургутянкой Анной Шенкао, которая жаловалась на отказ в получении пособия на ребенка-инвалида. Чиновники рассказали ей о мерах поддержки и пообещали помочь устроить детей в спортивную секцию и организацию допобразования. Также Кухарук отметил вопрос развития Арктической зоны РФ, который звучал во время эфира. В Югре в эту входят Березовский и Белоярский районы, на них действует льготная ипотека со ставкой 2%, власти региона планируют дальше стимулировать развитие этих территорий.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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