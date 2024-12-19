Кухарук сделал заявление после «Прямой линии» Путина

Кухарук сделал заявление после «Прямой линии» ПутинаГубернатор ХМАО Руслан Кухарук прокомментировал итоги «Прямой линии» президента Владимира Путина. В своем telegram-канале глава округа акцентировал внимание на вопросах, которые звучали в эфире и касались Югры — обращение многодетной сургутянки Анны Шенкао и развитие Арктической зоны России, в которую входят два района округа.
«Я внимательно следил за ходом „Прямой линии“ президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина. Помимо международной повестки очень много вопросов и инициатив звучало связанных с развитием нашей страны», — сказал Кухарук, видео с речью губернатора опубликовано в его telegram-канале.
Глава региона во время «Прямой линии» поручил подчиненным связаться с матерью пятерых детей, сургутянкой Анной Шенкао, которая жаловалась на отказ в получении пособия на ребенка-инвалида. Чиновники рассказали ей о мерах поддержки и пообещали помочь устроить детей в спортивную секцию и организацию допобразования.
Также Кухарук отметил вопрос развития Арктической зоны РФ, который звучал во время эфира. В Югре в эту входят Березовский и Белоярский районы, на них действует льготная ипотека со ставкой 2%, власти региона планируют дальше стимулировать развитие этих территорий.
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