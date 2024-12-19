Володин: закон о статусе воюющих в Курской области ожидается в январе

Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что закон, позволяющий бойцам в Курской области получить статус участников СВО, может быть принят уже в январе. Об этом сообщает «Интерфакс».
«Уже инициировали со своей стороны необходимые запросы и постараемся сделать все, чтобы ребята, кто находится на передовой в Курской области, [получали] все необходимые и финансовые решения, и статус, как участники специальной военной операции», — сказал Володин Путину, передает «Интерфакс». Он добавил, что военнослужащие получат деньги за все время нахождения в Курской области.
Ранее сообщалось, что Госдума направила запросы в правительство РФ относительно предоставления статуса участников спецоперации бойцам, находящимся в Курской области. Данный вопрос был задан женами военнослужащих на прямой линии с президентом. Самые громкие цитаты Владимира Путина — в материалеURA.RU.
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