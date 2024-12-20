На дублере Сибирского тракта в Екатеринбурге вечером 20 декабря встало движение из-за жесткой аварии. По словам очевидцев, пробка на двух полосах стоит уже больше часа.
«На дублере Сибирского тракта в сторону Екатеринбурга серьезное ДТП. Стоят две полосы», — сообщили очевидцы telegram-каналу «Злой Екатеринбург».
На участке заметили несколько большегрузов и легковых машин, но точное количество участников аварии неизвестно. Затор растянулся почти на 2,5 километра. На месте работают сотрудники ГАИ.
«ДТП без пострадавших, оформлено как с материальным ущербом. Движение восстановлено», — сообщили URA.RU в отделе пропаганды Госавтоинспекции Екатеринбурга.
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