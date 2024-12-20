Сибирский тракт встал в глухую пробку из-за жесткого ДТП. Видео

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На трассе заметили несколько грузовиков (архивное фото)
На трассе заметили несколько грузовиков (архивное фото) Фото:

На дублере Сибирского тракта в Екатеринбурге вечером 20 декабря встало движение из-за жесткой аварии. По словам очевидцев, пробка на двух полосах стоит уже больше часа.

«На дублере Сибирского тракта в сторону Екатеринбурга серьезное ДТП. Стоят две полосы», — сообщили очевидцы telegram-каналу «Злой Екатеринбург».

На участке заметили несколько большегрузов и легковых машин, но точное количество участников аварии неизвестно. Затор растянулся почти на 2,5 километра. На месте работают сотрудники ГАИ.

«ДТП без пострадавших, оформлено как с материальным ущербом. Движение восстановлено», — сообщили URA.RU в отделе пропаганды Госавтоинспекции Екатеринбурга.

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На дублере Сибирского тракта в Екатеринбурге вечером 20 декабря встало движение из-за жесткой аварии. По словам очевидцев, пробка на двух полосах стоит уже больше часа. «На дублере Сибирского тракта в сторону Екатеринбурга серьезное ДТП. Стоят две полосы», — сообщили очевидцы telegram-каналу «Злой Екатеринбург». На участке заметили несколько большегрузов и легковых машин, но точное количество участников аварии неизвестно. Затор растянулся почти на 2,5 километра. На месте работают сотрудники ГАИ. «ДТП без пострадавших, оформлено как с материальным ущербом. Движение восстановлено», — сообщили URA.RU в отделе пропаганды Госавтоинспекции Екатеринбурга.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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