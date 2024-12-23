В ЦБ указали на низкий уровень финансовой грамотности россиян

Индекс развития финансовой культуры населения России составляет 41,7 балла из 100 возможных. Об этом рассказали в Центробанке (ЦБ) РФ.
«Впервые рассчитано базовое значение индекса развития финансовой культуры населения. Пилотное значение индекса составляет 41,7 балла из 100 возможных», — передает сообщение ЦБ РИА Новости.
Там добавили, что этот индекс отражает уровень осознанности россиян при принятии финансовых решений и учете рисков. Он был разработан на основе данных за первое полугодие 2024 года и поможет оценить эффективность стратегии повышения финансовой грамотности до 2030 года.
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