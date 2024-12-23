В ЦБ указали на низкий уровень финансовой грамотности россиян

ЦБ: индекс финансовой культуры россиян составляет 41,7 балла из 100
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Индекс развития финансовой культуры населения – 41,7 из 100, заявили в ЦБ
Индекс развития финансовой культуры населения – 41,7 из 100, заявили в ЦБ Фото:

Индекс развития финансовой культуры населения России составляет 41,7 балла из 100 возможных. Об этом рассказали в Центробанке (ЦБ) РФ.

«Впервые рассчитано базовое значение индекса развития финансовой культуры населения. Пилотное значение индекса составляет 41,7 балла из 100 возможных», — передает сообщение ЦБ РИА Новости. 

Там добавили, что этот индекс отражает уровень осознанности россиян при принятии финансовых решений и учете рисков. Он был разработан на основе данных за первое полугодие 2024 года и поможет оценить эффективность стратегии повышения финансовой грамотности до 2030 года.

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Индекс развития финансовой культуры населения России составляет 41,7 балла из 100 возможных. Об этом рассказали в Центробанке (ЦБ) РФ. «Впервые рассчитано базовое значение индекса развития финансовой культуры населения. Пилотное значение индекса составляет 41,7 балла из 100 возможных», — передает сообщение ЦБ РИА Новости.  Там добавили, что этот индекс отражает уровень осознанности россиян при принятии финансовых решений и учете рисков. Он был разработан на основе данных за первое полугодие 2024 года и поможет оценить эффективность стратегии повышения финансовой грамотности до 2030 года.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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