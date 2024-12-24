Сенатор от Свердловской области Виктор Шептий подарил синтезатор 16-летнему Арсению из Нижнего Тагила — в рамках всероссийской акции «Елка желаний». Музыкальный инструмент мальчику вручили в Доме культуры имени Окунева 25 декабря, рассказал Шептий в соцсетях.
«По всей России в декабре проходит акция „Елка желаний“, и у нас в Совете Федерации мне достался шар с желанием прекрасного, активного и позитивного шестнадцатилетнего парня — мечта о синтезаторе. Нашли именно ту модель, которую выбрал Арсений, в торжественной обстановке в ДК им. Окунева вручили законному владельцу», — поделился сенатор.
Арсений учится в музыкальной школе и уже освоил игру на флейте и барабанах. Мечта о синтезаторе родилась из рекомендаций педагогов взяться за клавишные инструменты.
«С удовольствием познакомился с мамой мальчика, Татьяной Владимировной, сотрудницей „Уралвагонзавода“. Она воспитывает троих прекрасных парней, будущих защитников Отечества. Низкий поклон нашим многодетным родителям», — добавил Шептий.
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