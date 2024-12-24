Общество Сенатор Шептий исполнил мечту подростка из Нижнего Тагила. Фото 25 декабря 2024 в 14:45 Размер текста - 17 + Виктор Шептий подарил юному тагильчанину синтезатор Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Сенатор от Свердловской области Виктор Шептий подарил синтезатор 16-летнему Арсению из Нижнего Тагила — в рамках всероссийской акции «Елка желаний». Музыкальный инструмент мальчику вручили в Доме культуры имени Окунева 25 декабря, рассказал Шептий в соцсетях. «По всей России в декабре проходит акция „Елка желаний“, и у нас в Совете Федерации мне достался шар с желанием прекрасного, активного и позитивного шестнадцатилетнего парня — мечта о синтезаторе. Нашли именно ту модель, которую выбрал Арсений, в торжественной обстановке в ДК им. Окунева вручили законному владельцу», — поделился сенатор. Арсений учится в музыкальной школе и уже освоил игру на флейте и барабанах. Мечта о синтезаторе родилась из рекомендаций педагогов взяться за клавишные инструменты. «С удовольствием познакомился с мамой мальчика, Татьяной Владимировной, сотрудницей „Уралвагонзавода“. Она воспитывает троих прекрасных парней, будущих защитников Отечества. Низкий поклон нашим многодетным родителям», — добавил Шептий. страница Виктора Шептия в соцсети «ВКонтакте» Фото: страница Виктора Шептия в соцсети «ВКонтакте» Фото: Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Сенатор от Свердловской области Виктор Шептий подарил синтезатор 16-летнему Арсению из Нижнего Тагила — в рамках всероссийской акции «Елка желаний». Музыкальный инструмент мальчику вручили в Доме культуры имени Окунева 25 декабря, рассказал Шептий в соцсетях. «По всей России в декабре проходит акция „Елка желаний“, и у нас в Совете Федерации мне достался шар с желанием прекрасного, активного и позитивного шестнадцатилетнего парня — мечта о синтезаторе. Нашли именно ту модель, которую выбрал Арсений, в торжественной обстановке в ДК им. Окунева вручили законному владельцу», — поделился сенатор. Арсений учится в музыкальной школе и уже освоил игру на флейте и барабанах. Мечта о синтезаторе родилась из рекомендаций педагогов взяться за клавишные инструменты. «С удовольствием познакомился с мамой мальчика, Татьяной Владимировной, сотрудницей „Уралвагонзавода“. Она воспитывает троих прекрасных парней, будущих защитников Отечества. Низкий поклон нашим многодетным родителям», — добавил Шептий. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям