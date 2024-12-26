Дорожники ввели особый режим на зимнике в ХМАО

На зимнике 69-й карьер — село Пальяново в Октябрьском районе ХМАО из-за потепления до нуля градусов будет ограничено движение для транспорта. Об этом сообщает telegram-канал «Управление автодорог Югры».
«В связи с прогнозируемым периодом повышения температуры до нуля градусов, с 08:00 часов 28 декабря на зимней автодороге 69-й карьер — Пальяново будет введено ограничение движения транспортных средств общей массой более 10 тонн», — сообщает telegram-канал. Ограничение не коснется пассажирских автобусов и экстренных служб и будет действовать, пока температура не вернется к минусовым отметкам.
Ранее URA.RU писало, что в ХМАО из-за теплой погоды в эксплуатацию введена только половина зимников. Открытие всех запланировано на 10 января.
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