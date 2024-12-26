26 декабря 2024

Дорожники ввели особый режим на зимнике в ХМАО

В ХМАО на зимнике введены ограничения из-за теплой погоды
© Служба новостей «URA.RU»
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На зимнике в Октябрьском районе введут ограничения из-за потепления
На зимнике в Октябрьском районе введут ограничения из-за потепления Фото:

На зимнике 69-й карьер — село Пальяново в Октябрьском районе ХМАО из-за потепления до нуля градусов будет ограничено движение для транспорта. Об этом сообщает telegram-канал «Управление автодорог Югры».

«В связи с прогнозируемым периодом повышения температуры до нуля градусов, с 08:00 часов 28 декабря на зимней автодороге 69-й карьер — Пальяново будет введено ограничение движения транспортных средств общей массой более 10 тонн», — сообщает telegram-канал. Ограничение не коснется пассажирских автобусов и экстренных служб и будет действовать, пока температура не вернется к минусовым отметкам.

Ранее URA.RU писало, что в ХМАО из-за теплой погоды в эксплуатацию введена только половина зимников. Открытие всех запланировано на 10 января.

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На зимнике 69-й карьер — село Пальяново в Октябрьском районе ХМАО из-за потепления до нуля градусов будет ограничено движение для транспорта. Об этом сообщает telegram-канал «Управление автодорог Югры». «В связи с прогнозируемым периодом повышения температуры до нуля градусов, с 08:00 часов 28 декабря на зимней автодороге 69-й карьер — Пальяново будет введено ограничение движения транспортных средств общей массой более 10 тонн», — сообщает telegram-канал. Ограничение не коснется пассажирских автобусов и экстренных служб и будет действовать, пока температура не вернется к минусовым отметкам. Ранее URA.RU писало, что в ХМАО из-за теплой погоды в эксплуатацию введена только половина зимников. Открытие всех запланировано на 10 января.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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