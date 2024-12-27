Боец СВО десять дней притворялся мертвым ради выхода из окружения под Курском

Российскому бойцу с позывным Кузбасс пришлось выживать десять дней в окружении ВСУ под Курском, притворяясь мертвым. Об этом сам военный рассказал журналистам. По его словам, во время атаки все его товарищи погибли у него на глазах.
«Я остался один. Кругом были лишь тела погибших товарищей <...>. Выйти я никак не мог, поэтому слился с землёй и не шевелился», — рассказал боец RT.
По его словам, он выполнял задание под Курском этой осенью. Его группа попала в окружение ВСУ, в ходе которого началась атака беспилотниками. Боец вспоминает, что украинские солдаты атаковали группу кассетными и минометными боеприпасами. «Я сейчас вспоминаю, что пережил и как мне повезло. Бог уберёг, все товарищи на моих глазах погибли, а меня маленько в голову тряхнуло», — дополнил Кузбасс.
В первый день выживания украинские военные не заметили российского солдата, хоть и прошли мимо него в двух-трех метрах. На второй же день в укрытие прилетела граната, однако разрыва не было. Сам Кузбасс называет это «чередой везений». После он твердо решил, что обязан выжить ради своей семьи. «Я сам себя подбадривал. Понимал, как мне повезло, что я дышу и этот шанс нельзя упустить», — вспоминает боец. В течение следующих дней у солдата начали сильно болеть ноги, но согреться было нечем. Через какое-то время Кузбассу удалось найти рацию и связаться со своими. Сейчас военный идет на поправку в госпитале.
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