В Сургуте (ХМАО) во дворе дома по адресу улица Грибоедова, 8 застряли три грузовика с продуктами для магазина «Пятерочка». Машины не могут сдвинуться с места из-за завалов снега на дороге и колеи. Об этом сообщил один из местных жителей.
«По улице Грибоедова, 8 почистили двор в начале декабря. Естественно, что в такую снежную зиму сейчас его снова очень занесло... Через наш двор ездят разгружаться машины „Пятерочки“. Колея образовалась большая, теперь они застревают и еще больше месят снег во дворе!.. Теперь во дворе застряли целых три машины „Пятерочки“! Жильцы уже два часа не могут заехать к себе во двор!» — написал югорчанин в группе «Черный список Сургут» VK.
По его словам, жильцы неоднократно обращались в управляющую компанию с просьбой выделить хотя бы маленький трактор, чтобы убрать колею, однако там отказывают. Пока УК молчала, представители ритейлинговой сети отреагировали: «Здравствуйте, уважаемый автор поста! Таких неудобств, которые вы описали не должны создавать наши автомобили! Будем разбираться!» — прокомментировали они сообщение.
URA.RU отправило запрос в УК «СВД». Ответ ожидается.
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