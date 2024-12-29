29 декабря 2024

В Сургуте из-за плохой уборки снега во дворе застряли три грузовика с продуктами. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Во дворе Сургута застряли три грузовика «Пятерочки»
Во дворе Сургута застряли три грузовика «Пятерочки» Фото:

В Сургуте (ХМАО) во дворе дома по адресу улица Грибоедова, 8 застряли три грузовика с продуктами для магазина «Пятерочка». Машины не могут сдвинуться с места из-за завалов снега на дороге и колеи. Об этом сообщил один из местных жителей.

В Сургуте из-за плохой уборки снега во дворе застряли три грузовика «Пятерочки»
В Сургуте из-за плохой уборки снега во дворе застряли три грузовика «Пятерочки»
Фото:

«По улице Грибоедова, 8 почистили двор в начале декабря. Естественно, что в такую снежную зиму сейчас его снова очень занесло... Через наш двор ездят разгружаться машины „Пятерочки“. Колея образовалась большая, теперь они застревают и еще больше месят снег во дворе!.. Теперь во дворе застряли целых три машины „Пятерочки“! Жильцы уже два часа не могут заехать к себе во двор!» — написал югорчанин в группе «Черный список Сургут» VK.

По его словам, жильцы неоднократно обращались в управляющую компанию с просьбой выделить хотя бы маленький трактор, чтобы убрать колею, однако там отказывают. Пока УК молчала, представители ритейлинговой сети отреагировали: «Здравствуйте, уважаемый автор поста! Таких неудобств, которые вы описали не должны создавать наши автомобили! Будем разбираться!» — прокомментировали они сообщение.

URA.RU отправило запрос в УК «СВД». Ответ ожидается.

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В Сургуте (ХМАО) во дворе дома по адресу улица Грибоедова, 8 застряли три грузовика с продуктами для магазина «Пятерочка». Машины не могут сдвинуться с места из-за завалов снега на дороге и колеи. Об этом сообщил один из местных жителей. «По улице Грибоедова, 8 почистили двор в начале декабря. Естественно, что в такую снежную зиму сейчас его снова очень занесло... Через наш двор ездят разгружаться машины „Пятерочки“. Колея образовалась большая, теперь они застревают и еще больше месят снег во дворе!.. Теперь во дворе застряли целых три машины „Пятерочки“! Жильцы уже два часа не могут заехать к себе во двор!» — написал югорчанин в группе «Черный список Сургут» VK. По его словам, жильцы неоднократно обращались в управляющую компанию с просьбой выделить хотя бы маленький трактор, чтобы убрать колею, однако там отказывают. Пока УК молчала, представители ритейлинговой сети отреагировали: «Здравствуйте, уважаемый автор поста! Таких неудобств, которые вы описали не должны создавать наши автомобили! Будем разбираться!» — прокомментировали они сообщение. URA.RU отправило запрос в УК «СВД». Ответ ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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