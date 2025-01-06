06 января 2025

В Пермском крае выросла средняя зарплата

© Служба новостей «URA.RU»
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Средняя зарплата в Пермском крае составила 70 287 рублей
Средняя зарплата в Пермском крае составила 70 287 рублей Фото:

В Пермском крае средняя зарплата выросла до 70 тысяч рублей за первые десять месяцев 2024 года. Такие данные приводит Росстат.

«Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата в январе-октябре 2024 года составила 70 287 рублей. По сравнению с аналогичным периодом 2023 года она выросла на 18,1%», — говорится в сообщении.

По данным статистического ведомства, в октябре 2024 года средняя зарплата в регионе составила 73 019 рублей. Это на 14,2% больше, чем годом ранее.

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В Пермском крае средняя зарплата выросла до 70 тысяч рублей за первые десять месяцев 2024 года. Такие данные приводит Росстат. «Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата в январе-октябре 2024 года составила 70 287 рублей. По сравнению с аналогичным периодом 2023 года она выросла на 18,1%», — говорится в сообщении. По данным статистического ведомства, в октябре 2024 года средняя зарплата в регионе составила 73 019 рублей. Это на 14,2% больше, чем годом ранее.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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