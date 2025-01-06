В Пермском крае выросла средняя зарплата

Средняя зарплата в Пермском крае составила 70 287 рублей
В Пермском крае средняя зарплата выросла до 70 тысяч рублей за первые десять месяцев 2024 года. Такие данные приводит Росстат.
«Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата в январе-октябре 2024 года составила 70 287 рублей. По сравнению с аналогичным периодом 2023 года она выросла на 18,1%», — говорится в сообщении.
По данным статистического ведомства, в октябре 2024 года средняя зарплата в регионе составила 73 019 рублей. Это на 14,2% больше, чем годом ранее.
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