Читатели URA.RU за сутки закрыли сбор мальчику с ДЦП из Карпинска

Читатели URA.RU собрали полмилиона на реабилитацию Роме Долю с ДЦП из Карпинска

10 января 2025 в 16:20 Размер текста - 17 +

Диагноз ДЦП был поставлен Роме в возрасте одного года Фото предоставлено мамой мальчика После выхода на сайте URA.RU истории 11-летнего Ромы Доля из Карпинска, который с рождения страдает от ДЦП, неравнодушные читатели собрали 530 тысяч рублей на его реабилитацию. Статья о сборе средств была опубликована 3 января, и всего через шесть дней, 9 января, редакция представила промежуточные итоги благотворительной акции. На тот момент оставшаяся сумма для завершения сбора составляла 273 тысячи рублей. Сегодня, спустя ровно сутки, деньги на лечение ребенка собраны в полном объеме. Роман родился на два месяца раньше срока из-за осложнений у матери, что привело к экстренному кесареву сечению. Его вес при рождении был чуть больше одного килограмма, и новорожденного сразу поместили в реанимацию. Спустя два месяца он был выписан с несколькими серьезными диагнозами, включая органическое поражение ЦНС и перинатальную энцефалопатию. Позже ему поставили диагноз ДЦП. Благодаря занятиям мальчик научился сидеть, стоять с опорой и делать шаги с поддержкой. Семья хочет отправить его на курс реабилитации в Екатеринбург, но финансовые трудности мешали им осуществить эту мечту. Адвокат Юлия Липинская осуществила перевод в размере 100 тысяч рублей и активно освещала данный сбор в своих соцсетях. Это послужило мотивацией для одного из ее подписчиков, который, вдохновленный ее действиями, также перечислил 100 тысяч рублей. Екатеринбургский предприниматель Александр Соловьев, узнав о ситуации Ромы из публикации URA.RU, направил на его реабилитацию 220 тысяч рублей. Оставшиеся 110 тысяч рублей были собраны благодаря пожертвованиям неравнодушных читателей. «Люди перечисляли различные суммы, начиная от ста рублей. Они также отправляли Роме сообщения с пожеланиями. Отзывчивость общественности меня и мужа глубоко тронула. Сейчас сбор средств завершен. Хотим выразить особую признательность журналисту URA.RU, которая не осталась равнодушной к нашей беде и рассказала о ситуации с нашим сыном многочисленной аудитории агентства. Отдельная благодарность Юлии Липинской, Александру Соловьеву, анонимному благотворителю, который перечислил 100 тысяч рублей, и каждому, кто принял участие в этом великом чуде. Спасибо всем за предоставленную нашему сыну возможность обрести лучшее будущее», — поделилась мама мальчика Алена. URA.RU выражает благодарность каждому, кто не остался равнодушным и принял активное участие в распространении информации о Роме. Агентство продолжит следить за жизнью мальчика. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

После выхода на сайте URA.RU истории 11-летнего Ромы Доля из Карпинска, который с рождения страдает от ДЦП, неравнодушные читатели собрали 530 тысяч рублей на его реабилитацию. Статья о сборе средств была опубликована 3 января, и всего через шесть дней, 9 января, редакция представила промежуточные итоги благотворительной акции. На тот момент оставшаяся сумма для завершения сбора составляла 273 тысячи рублей. Сегодня, спустя ровно сутки, деньги на лечение ребенка собраны в полном объеме. Роман родился на два месяца раньше срока из-за осложнений у матери, что привело к экстренному кесареву сечению. Его вес при рождении был чуть больше одного килограмма, и новорожденного сразу поместили в реанимацию. Спустя два месяца он был выписан с несколькими серьезными диагнозами, включая органическое поражение ЦНС и перинатальную энцефалопатию. Позже ему поставили диагноз ДЦП. Благодаря занятиям мальчик научился сидеть, стоять с опорой и делать шаги с поддержкой. Семья хочет отправить его на курс реабилитации в Екатеринбург, но финансовые трудности мешали им осуществить эту мечту. Адвокат Юлия Липинская осуществила перевод в размере 100 тысяч рублей и активно освещала данный сбор в своих соцсетях. Это послужило мотивацией для одного из ее подписчиков, который, вдохновленный ее действиями, также перечислил 100 тысяч рублей. Екатеринбургский предприниматель Александр Соловьев, узнав о ситуации Ромы из публикации URA.RU, направил на его реабилитацию 220 тысяч рублей. Оставшиеся 110 тысяч рублей были собраны благодаря пожертвованиям неравнодушных читателей. «Люди перечисляли различные суммы, начиная от ста рублей. Они также отправляли Роме сообщения с пожеланиями. Отзывчивость общественности меня и мужа глубоко тронула. Сейчас сбор средств завершен. Хотим выразить особую признательность журналисту URA.RU, которая не осталась равнодушной к нашей беде и рассказала о ситуации с нашим сыном многочисленной аудитории агентства. Отдельная благодарность Юлии Липинской, Александру Соловьеву, анонимному благотворителю, который перечислил 100 тысяч рублей, и каждому, кто принял участие в этом великом чуде. Спасибо всем за предоставленную нашему сыну возможность обрести лучшее будущее», — поделилась мама мальчика Алена. URA.RU выражает благодарность каждому, кто не остался равнодушным и принял активное участие в распространении информации о Роме. Агентство продолжит следить за жизнью мальчика.