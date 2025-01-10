Природа Сбой природы: челябинцы удивились цветущей в январе вербе. Фото В Копейске зимой зацвела верба 11 января 2025 в 03:11 Размер текста - 17 + В Челябинской области зимой появилась верба Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU В Копейске Челябинской области в начале января 2025 года наблюдается цветения вербы. Феномен, вероятно, вызван аномальным потеплением. Соответствующими снимками очевидцы поделились в социальных сетях. «Необычное явление. В Копейске зимой зацвела верба. Скорее всего, это связано с аномальным потеплением в городе», — сообщается в группе «Наш Челябинск» в соцсети «Вконтакте». Также очевидцы выложили фотографии ветвей сирени, на которой в декабре 2024 года замечены зеленые листья. Раннее пробуждение растений может быть вызвано оттепелью, что чревато последующими проблемами в случае резкого похолодания. Как сообщало URA.RU ранее, в начале января в Челябинской области появились набухшие почки. Их заметили жители на деревьях и плодовых кустах за городом. Челябинцы делятся фотографиями внезапного пробуждения природы Группа «Наш Челябинск», vk.com Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! В Копейске Челябинской области в начале января 2025 года наблюдается цветения вербы. Феномен, вероятно, вызван аномальным потеплением. Соответствующими снимками очевидцы поделились в социальных сетях. «Необычное явление. В Копейске зимой зацвела верба. Скорее всего, это связано с аномальным потеплением в городе», — сообщается в группе «Наш Челябинск» в соцсети «Вконтакте». Также очевидцы выложили фотографии ветвей сирени, на которой в декабре 2024 года замечены зеленые листья. Раннее пробуждение растений может быть вызвано оттепелью, что чревато последующими проблемами в случае резкого похолодания. Как сообщало URA.RU ранее, в начале января в Челябинской области появились набухшие почки. Их заметили жители на деревьях и плодовых кустах за городом. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям