В Копейске Челябинской области в начале января 2025 года наблюдается цветения вербы. Феномен, вероятно, вызван аномальным потеплением. Соответствующими снимками очевидцы поделились в социальных сетях.
«Необычное явление. В Копейске зимой зацвела верба. Скорее всего, это связано с аномальным потеплением в городе», — сообщается в группе «Наш Челябинск» в соцсети «Вконтакте».
Также очевидцы выложили фотографии ветвей сирени, на которой в декабре 2024 года замечены зеленые листья. Раннее пробуждение растений может быть вызвано оттепелью, что чревато последующими проблемами в случае резкого похолодания.
Как сообщало URA.RU ранее, в начале января в Челябинской области появились набухшие почки. Их заметили жители на деревьях и плодовых кустах за городом.
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