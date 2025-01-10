10 января 2025

Сбой природы: челябинцы удивились цветущей в январе вербе. Фото

В Копейске зимой зацвела верба
© Служба новостей «URA.RU»
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Военно-тактическая подготовка гражданского населения на полигоне. Пермь, противостояние, война, небо, конфликт, весна, верба
В Челябинской области зимой появилась верба Фото:

В Копейске Челябинской области в начале января 2025 года наблюдается цветения вербы. Феномен, вероятно, вызван аномальным потеплением. Соответствующими снимками очевидцы поделились в социальных сетях.

«Необычное явление. В Копейске зимой зацвела верба. Скорее всего, это связано с аномальным потеплением в городе», — сообщается в группе «Наш Челябинск» в соцсети «Вконтакте».

Также очевидцы выложили фотографии ветвей сирени, на которой в декабре 2024 года замечены зеленые листья. Раннее пробуждение растений может быть вызвано оттепелью, что чревато последующими проблемами в случае резкого похолодания.

Как сообщало URA.RU ранее, в начале января в Челябинской области появились набухшие почки. Их заметили жители на деревьях и плодовых кустах за городом.

Челябинцы делятся фотографиями внезапного пробуждения природы
Челябинцы делятся фотографиями внезапного пробуждения природы

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В Копейске Челябинской области в начале января 2025 года наблюдается цветения вербы. Феномен, вероятно, вызван аномальным потеплением. Соответствующими снимками очевидцы поделились в социальных сетях. «Необычное явление. В Копейске зимой зацвела верба. Скорее всего, это связано с аномальным потеплением в городе», — сообщается в группе «Наш Челябинск» в соцсети «Вконтакте». Также очевидцы выложили фотографии ветвей сирени, на которой в декабре 2024 года замечены зеленые листья. Раннее пробуждение растений может быть вызвано оттепелью, что чревато последующими проблемами в случае резкого похолодания. Как сообщало URA.RU ранее, в начале января в Челябинской области появились набухшие почки. Их заметили жители на деревьях и плодовых кустах за городом.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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