Onet: польского генерала уволили за потерю противотанковых мин

Министр обороны Польши Владислав Косиняк освободил от должности генерала Артура Кемпчиньского, который, как предполагается, причастен к исчезновению противотанковых мин. Их обнаружили на складе торговой сети по продаже мебели и товаров для дома IKEA. Об этом сообщает польский портал Onet.
«Министр обороны Польши уволил высокопоставленного военного, генерала Артура Кемпчиньского который, предположительно, несет ответственность за потерю противотанковых мин, в конечном итоге обнаруженных на складе IKEA», — говорится в материале. Ранее, в июне 2024 года, в Минобороны Польши заметили исчезновение противотанковых мин, о чем Кемпчиньский якобы не сообщил своему руководству. По данным источников, военнослужащие не смогли разгрузить часть груза из поезда, перевозившего более 1000 тонн взрывчатки, и противотанковые мины продолжили перемещаться по Польше, прежде чем пропасть.
Проблема стала известна официальным лицам, когда оружие было найдено на складе IKEA, после чего был сделан звонок военным с вопросом о том, когда они заберут свои мины. В настоящее время прокуратурой Польши проводится расследование.
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