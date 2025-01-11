Onet: польского генерала уволили за потерю противотанковых мин

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Противотанковые мины обнаружили на складе IKEA
Противотанковые мины обнаружили на складе IKEA Фото:

Министр обороны Польши Владислав Косиняк освободил от должности генерала Артура Кемпчиньского, который, как предполагается, причастен к исчезновению противотанковых мин. Их обнаружили на складе торговой сети по продаже мебели и товаров для дома IKEA. Об этом сообщает польский портал Onet. 

«Министр обороны Польши уволил высокопоставленного военного, генерала Артура Кемпчиньского который, предположительно, несет ответственность за потерю противотанковых мин, в конечном итоге обнаруженных на складе IKEA», — говорится в материале. Ранее, в июне 2024 года, в Минобороны Польши заметили исчезновение противотанковых мин, о чем Кемпчиньский якобы не сообщил своему руководству. По данным источников, военнослужащие не смогли разгрузить часть груза из поезда, перевозившего более 1000 тонн взрывчатки, и противотанковые мины продолжили перемещаться по Польше, прежде чем пропасть.

Проблема стала известна официальным лицам, когда оружие было найдено на складе IKEA, после чего был сделан звонок военным с вопросом о том, когда они заберут свои мины. В настоящее время прокуратурой Польши проводится расследование. 

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Министр обороны Польши Владислав Косиняк освободил от должности генерала Артура Кемпчиньского, который, как предполагается, причастен к исчезновению противотанковых мин. Их обнаружили на складе торговой сети по продаже мебели и товаров для дома IKEA. Об этом сообщает польский портал Onet.  «Министр обороны Польши уволил высокопоставленного военного, генерала Артура Кемпчиньского который, предположительно, несет ответственность за потерю противотанковых мин, в конечном итоге обнаруженных на складе IKEA», — говорится в материале. Ранее, в июне 2024 года, в Минобороны Польши заметили исчезновение противотанковых мин, о чем Кемпчиньский якобы не сообщил своему руководству. По данным источников, военнослужащие не смогли разгрузить часть груза из поезда, перевозившего более 1000 тонн взрывчатки, и противотанковые мины продолжили перемещаться по Польше, прежде чем пропасть. Проблема стала известна официальным лицам, когда оружие было найдено на складе IKEA, после чего был сделан звонок военным с вопросом о том, когда они заберут свои мины. В настоящее время прокуратурой Польши проводится расследование. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...