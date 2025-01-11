11 января 2025
10 января 2025

Пермского землевладельца оштрафовали за борщевик

Житель Пермского края запустил свои сельхозугодья
© Служба новостей «URA.RU»
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Ценные земли заросли сорняками
Ценные земли заросли сорняками Фото:

Собственник пяти земельных участков сельхозназначения общей площадью 22 га в Пермском муниципальном округе не использовал их по назначению. Уйти от ответственности ему не удалось. Нарушения выявились во время внепланового инспекционного визита, сообщили в пресс-службе Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртской республике и Пермскому краю.

«Установлено, что 40% территории сельхозземель заросло деревьями, кустарниками и борщевиком Сосновского. Обнаружены признаки того, что собственник не проводит мероприятия по защите сельскохозяйственных угодий от зарастания деревьями, кустарниками и сорняками», — сказано в сообщении.

Уточняется, что владельцу выдано предписание до 10 июля 2025 года устранить нарушения. Мужчина привлечен к административной ответственности и оштрафован на 10 тысяч рублей. 

Ранее URA.RU рассказывало о том, что в Полазне (Пермский край) индивидуальный предприниматель нелегально организовал базу отдыха на землях сельхозназначения. Бизнесмен в нарушении федерального законодательства установил палатки, вагончики, качели, лавочки.  

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Собственник пяти земельных участков сельхозназначения общей площадью 22 га в Пермском муниципальном округе не использовал их по назначению. Уйти от ответственности ему не удалось. Нарушения выявились во время внепланового инспекционного визита, сообщили в пресс-службе Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртской республике и Пермскому краю. «Установлено, что 40% территории сельхозземель заросло деревьями, кустарниками и борщевиком Сосновского. Обнаружены признаки того, что собственник не проводит мероприятия по защите сельскохозяйственных угодий от зарастания деревьями, кустарниками и сорняками», — сказано в сообщении. Уточняется, что владельцу выдано предписание до 10 июля 2025 года устранить нарушения. Мужчина привлечен к административной ответственности и оштрафован на 10 тысяч рублей.  Ранее URA.RU рассказывало о том, что в Полазне (Пермский край) индивидуальный предприниматель нелегально организовал базу отдыха на землях сельхозназначения. Бизнесмен в нарушении федерального законодательства установил палатки, вагончики, качели, лавочки.  
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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