Пермского землевладельца оштрафовали за борщевик

Собственник пяти земельных участков сельхозназначения общей площадью 22 га в Пермском муниципальном округе не использовал их по назначению. Уйти от ответственности ему не удалось. Нарушения выявились во время внепланового инспекционного визита, сообщили в пресс-службе Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртской республике и Пермскому краю.
«Установлено, что 40% территории сельхозземель заросло деревьями, кустарниками и борщевиком Сосновского. Обнаружены признаки того, что собственник не проводит мероприятия по защите сельскохозяйственных угодий от зарастания деревьями, кустарниками и сорняками», — сказано в сообщении.
Уточняется, что владельцу выдано предписание до 10 июля 2025 года устранить нарушения. Мужчина привлечен к административной ответственности и оштрафован на 10 тысяч рублей.
Ранее URA.RU рассказывало о том, что в Полазне (Пермский край) индивидуальный предприниматель нелегально организовал базу отдыха на землях сельхозназначения. Бизнесмен в нарушении федерального законодательства установил палатки, вагончики, качели, лавочки.
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