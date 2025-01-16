Челябинские дорожники показали, как выглядит трасса М-5 в снегопады. Видео

Росавтодор: на М-5 в Челябинской области выведено более 30 единиц техники
© Служба новостей «URA.RU»
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В горнозаводской зоне М-5 в снегопад работает 18 единиц дорожной техники
В горнозаводской зоне М-5 в снегопад работает 18 единиц дорожной техники Фото:

В горнозаводской зоне трассы М-5 в Челябинской области на момент снегопадов 16 января задействовали более 30 единиц техники. Кадрами того, как проходит очистка проезжей части в непогоду, с URA.RU поделились в пресс-службе Упрдор «Южный Урал».

«Только в горнозаводской зоне задействовано 18 единиц дорожной техники. Всего на трассу М-5 в регионе выведено более 30 единиц, поддерживающих рабочее движение и безопасность водителей», — сообщили URA.RU в управлении.

Как уточнили в ведомстве, работа по содержанию дороги ведется круглосуточно. В горнозаводскую зону выведены дополнительные экипажи ДПС. Как ранее URA.RU сообщали в Госавтоинспекции региона, движение идет в полном объеме.

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В горнозаводской зоне трассы М-5 в Челябинской области на момент снегопадов 16 января задействовали более 30 единиц техники. Кадрами того, как проходит очистка проезжей части в непогоду, с URA.RU поделились в пресс-службе Упрдор «Южный Урал». «Только в горнозаводской зоне задействовано 18 единиц дорожной техники. Всего на трассу М-5 в регионе выведено более 30 единиц, поддерживающих рабочее движение и безопасность водителей», — сообщили URA.RU в управлении. Как уточнили в ведомстве, работа по содержанию дороги ведется круглосуточно. В горнозаводскую зону выведены дополнительные экипажи ДПС. Как ранее URA.RU сообщали в Госавтоинспекции региона, движение идет в полном объеме.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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Ссылки по теме
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