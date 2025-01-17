Ушаков раскрыл, кто поедет на инаугурацию Трампа от РФ

Ушаков: на инаугурации Трампа никто не будет представлять Россию
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На инаугурации Трампа Россия присутствовать не будет
На инаугурации Трампа Россия присутствовать не будет Фото:

На инаугурации новоизбранного президента США Дональда Трампа представители России присутствовать не будут. Об этом сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

«На инаугурации никто не будет представлять Россию», — сказал Ушаков. Его слова передает ТАСС.

Трамп вступит в должность 20 января 2025 года. Инаугурация начнется в 20:00 по московскому времени. Посмотреть ее можно в соцсетях URA.RU — ВК, Rutube и ОК.

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На инаугурации новоизбранного президента США Дональда Трампа представители России присутствовать не будут. Об этом сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков. «На инаугурации никто не будет представлять Россию», — сказал Ушаков. Его слова передает ТАСС. Трамп вступит в должность 20 января 2025 года. Инаугурация начнется в 20:00 по московскому времени. Посмотреть ее можно в соцсетях URA.RU — ВК, Rutube и ОК.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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