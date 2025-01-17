Ушаков раскрыл, кто поедет на инаугурацию Трампа от РФ

На инаугурации Трампа Россия присутствовать не будет
На инаугурации новоизбранного президента США Дональда Трампа представители России присутствовать не будут. Об этом сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков.
«На инаугурации никто не будет представлять Россию», — сказал Ушаков. Его слова передает ТАСС.
Трамп вступит в должность 20 января 2025 года. Инаугурация начнется в 20:00 по московскому времени. Посмотреть ее можно в соцсетях URA.RU — ВК, Rutube и ОК.
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