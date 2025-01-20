В Челябинской области построят бассейн для сельчан

В Октябрьском районе Челябинской области в 2025 году построят бассейн. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона 20 января.
«В этом году запланировано завершение строительства бассейна в Октябрьском районе. В трехэтажном здании будет не только бассейн, также предусмотрен тренажерный зал, будет благоустроена и озеленена прилегающая к бассейну территория. Поручал проработать кадровый вопрос, чтобы к открытию спортивного объекта был укомплектован тренерский состав», — цитирует пресс-служба губернатора Алексея Текслера.
Уже готов котлован, установлен фундамент чаши бассейна, осуществлен перенос внешних сетей, начаты работы по внутренним стенам и перегородкам. Бассейн, а также два крупных дорожный объекта построят по программе «Комплексное развитие сельских территорий». В 2025 году финансирование этой программы значительно увеличено. Если в 2024 году на нее было направлено 172 млн рублей, то в 2025 году плановые расходы на программу составляют 465,2 млн рублей, в том числе 89,9 млн рублей из областного бюджета.
В рамках программы будет проведена реконструкция дороги протяженностью почти семь километров, соединяющей Погорелку и Долговку в Еткульском районе. Работы начнутся в этом году и завершатся в 2026-м. Кроме того, будет построена дорога в Нагайбакском районе, которая соединит съезд с трассы с бройлерной площадкой с заездом в поселок Нагайбакский.
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