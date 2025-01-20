Пермские ученые предложили использовать промышленные отходы, чтобы повысить прочность кирпичей

ПНИПУ: сырье из промышленных отходов способно повысить прочность кирпичей
© Служба новостей «URA.RU»
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Промотходы способны значительно улучшить состав глины, который используется при производстве керамического кирпича
Промотходы способны значительно улучшить состав глины, который используется при производстве керамического кирпича Фото:

Повысить прочность керамических кирпичей можно, используя древесные отходы. Это выяснили ученые Пермского национального исследовательского политехнического университета (ПНИПУ). В частности, они исследовали гидролизный лингин и скоп. Первый образуется при обработке древесины, а второй в результате очистки сточных вод при производстве бумаги и картона. Промышленные отходы ученые добавили в глину, улучшив тем самым ее свойства. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе вуза.

«Оптимальным содержанием гидролизного лигнина в глине оказалось 11-12% от массы глинистого сырья. А скопа — 13-14%. Соблюдение таких параметров позволит получить керамическую продукцию с требуемыми характеристиками и качеством материала», — приводит пресс-служба ПНИПУ слова доцента кафедры «Строительный инжиниринг и материаловедение», кандидата технических наук Виталия Шаманова.

Древесные опилки, уголь уже давно используют при производстве различных керамических изделий. Они повышают пористость материала и обеспечивают его равномерный обжиг. Решение пермских ученых «увеличит сферу повторного использования сырья из промотходов и расширит рецептуру получения керамических кирпичей и блоков», отмечают в ПНИПУ.

Ранее в Политехе предложили добавлять во время производства кирпичей минеральный состав, содержащий в себе алюминий. Добавка также содержится в промышленных отходах. Ее использование, по мнению пермских ученых, решит две задачи — позволит снизить техногенную нагрузку на экологию и повысит качество стройматериалов.

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Повысить прочность керамических кирпичей можно, используя древесные отходы. Это выяснили ученые Пермского национального исследовательского политехнического университета (ПНИПУ). В частности, они исследовали гидролизный лингин и скоп. Первый образуется при обработке древесины, а второй в результате очистки сточных вод при производстве бумаги и картона. Промышленные отходы ученые добавили в глину, улучшив тем самым ее свойства. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе вуза. «Оптимальным содержанием гидролизного лигнина в глине оказалось 11-12% от массы глинистого сырья. А скопа — 13-14%. Соблюдение таких параметров позволит получить керамическую продукцию с требуемыми характеристиками и качеством материала», — приводит пресс-служба ПНИПУ слова доцента кафедры «Строительный инжиниринг и материаловедение», кандидата технических наук Виталия Шаманова. Древесные опилки, уголь уже давно используют при производстве различных керамических изделий. Они повышают пористость материала и обеспечивают его равномерный обжиг. Решение пермских ученых «увеличит сферу повторного использования сырья из промотходов и расширит рецептуру получения керамических кирпичей и блоков», отмечают в ПНИПУ. Ранее в Политехе предложили добавлять во время производства кирпичей минеральный состав, содержащий в себе алюминий. Добавка также содержится в промышленных отходах. Ее использование, по мнению пермских ученых, решит две задачи — позволит снизить техногенную нагрузку на экологию и повысит качество стройматериалов.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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