В России выразили соболезнования родным погибших в пожаре в Турции

Посольство России в Турции выразило соболезнования родственникам погибших в пожаре в турецком отеле Карталкая. Свой комментарий МИД РФ опубликовал в Telegram.
«С глубоким сожалением узнали о гибели большого числа турецких граждан в результате пожара в отеле Карталкая. Выражаем наши искренние соболезнования родным и близким погибших», — говорится в сообщении посольства РФ в Турции. Также в деппредставительстве пожелали скорейшего выздоровления пострадавшим.
Количество жертв пожара на горнолыжном курорте Карталкая в Турции возросло до 66, еще 51 человек пострадал. Пожар произошел ночью 21 января в 2-этажном деревянном отеле.
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