В России выразили соболезнования родным погибших в пожаре в Турции

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МИД РФ пожелало скорейшего выздоровления пострадавшим при пожаре в Турции
МИД РФ пожелало скорейшего выздоровления пострадавшим при пожаре в Турции Фото:

Посольство России в Турции выразило соболезнования родственникам погибших в пожаре в турецком отеле Карталкая. Свой комментарий МИД РФ опубликовал в Telegram.

«С глубоким сожалением узнали о гибели большого числа турецких граждан в результате пожара в отеле Карталкая. Выражаем наши искренние соболезнования родным и близким погибших», — говорится в сообщении посольства РФ в Турции. Также в деппредставительстве пожелали скорейшего выздоровления пострадавшим.

Количество жертв пожара на горнолыжном курорте Карталкая в Турции возросло до 66, еще 51 человек пострадал. Пожар произошел ночью 21 января в 2-этажном деревянном отеле. 

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Посольство России в Турции выразило соболезнования родственникам погибших в пожаре в турецком отеле Карталкая. Свой комментарий МИД РФ опубликовал в Telegram. «С глубоким сожалением узнали о гибели большого числа турецких граждан в результате пожара в отеле Карталкая. Выражаем наши искренние соболезнования родным и близким погибших», — говорится в сообщении посольства РФ в Турции. Также в деппредставительстве пожелали скорейшего выздоровления пострадавшим. Количество жертв пожара на горнолыжном курорте Карталкая в Турции возросло до 66, еще 51 человек пострадал. Пожар произошел ночью 21 января в 2-этажном деревянном отеле. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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