Ветер, приметы и права: что отмечаем и что нельзя делать 15 марта 2025

Всемирный день прав потребителей и Федот Ветронос отмечают 15 марта 2025
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На 15 марта 2025 приходится несколько значимых дат
На 15 марта 2025 приходится несколько значимых дат Фото:

15 марта не переполнен праздниками, но все же богат на важные и интересные даты. Например, в этот день отмечается Всемирный день прав потребителей, а также народный праздник Федот Ветронос. Что нельзя делать в этот день, какие традиции и истории с ним связаны — в материале URA.RU.

Праздники 15 марта

  • Всемирный день прав потребителей — учрежден ООН после выступления президента США Джона Кеннеди в 1962 году. Отмечают во многих странах мира, в том числе в России. В этот день напоминают о восьми основных правах потребителей — на безопасность, информацию, выбор, быть услышанным, возмещение ущерба, потребительское образование, удовлетворение базовых потребностей, здоровую окружающую среду.
  • Всемирный день сна — отмечают в пятницу перед днем весеннего равноденствия (в 2024 году выпадает на 15 марта). Учрежден в 2008 году Международной ассоциацией медицины сна, чтобы напомнить о важности качественного отдыха. В этот день проходят конференции, лекции врачей и социальные кампании, посвященные здоровому сну.
  • Международный день защиты бельков — праздник, привлекающий внимание к сохранению популяций морских млекопитающих, особенно детенышей тюленей.
  • Фальяс (Las Fallas) — яркий фестиваль огня в Валенсии (Испания), где устанавливают и сжигают огромные куклы-каррикатуры, символизируя обновление и начало весны.
  • День Конституции в Белоруссии — национальный праздник, посвященный принятию Конституции страны.
  • Праздник богатого года в Японии — традиционный праздник, связанный с пожеланиями благополучия и изобилия.
  • День рождения эскалатора — необычный праздник, напоминающий о дате патентования эскалатора в 1892 году.
  • Всемирный день уважения — призыв к толерантности и взаимопониманию между людьми.
  • Международный день борьбы с полицейской жестокостью — день, посвященный защите прав граждан и борьбе с превышением полномочий правоохранительными органами.
  • Всемирный день выступлений — праздник, поощряющий свободу самовыражения и творчества.

Православные праздники 15 марта 2025

Праздник иконы Божией Матери «Державная»

15 марта православные отмечают особый день — явление иконы Божией Матери «Державная». Это произошло 5 марта по старому стилю (2 марта по новому) 1917 года в селе Коломенском под Москвой, когда императора Николая II отстранили от власти.

Крестьянка Евдокия увидела во сне старую икону Богородицы и услышала голос, который сказал ей найти эту икону в Коломенском. Она пошла в церковь и рассказала об этом священнику. Вместе они нашли икону, которая была покрыта пылью и забыта.

Когда они очистили икону, они увидели изображение Богородицы, сидящей на троне с Младенцем Христом на коленях. Это было очень важное событие, которое произошло в трудное время для России. Икона стала символом надежды и защиты для верующих. Сегодня она находится в храме Казанской иконы Божией Матери в Коломенском и почитается многими людьми.

Память святителя Арсения, епископа Тверского

15 марта православные также чтят память выдающегося святителя Арсения, епископа Тверского. Он известен как создатель древнейшей редакции Киево-Печерского патерика — ценнейшего собрания повествований об основании знаменитой обители и жизнеописаний ее святых подвижников. Несмотря на происхождение из состоятельной и влиятельной семьи, Арсений избрал путь служения Богу и ближним, раздав своенаследство бедным и нуждающимся.

Благодаря его мудрости и авторитету удалось прекратить затяжные конфликты между тверскими князьями, что принесло долгожданный мир этим землям. При его непосредственном участии в епархии возводились храмы, а основанный им Желтиков монастырь стал местом его упокоения после земной жизни.

Другие церковные памятные даты 15 марта

  • Память священномученика Феодота, епископа Киринейского, пострадавшего за веру в IV веке;
  • Память святой мученицы Евфалии из Леентини (Сицилия);
  • Память мученика Троадия из Неокесарии;
  • Поминовение 440 мучеников Италийских, пострадавших за исповедание христианства;
  • День памяти преподобного Агафона Скитского, подвижника из Египта.

Праздники 15 марта по народному календарю: Федот Ветронос

15 марта славяне отмечают Федота Ветроноса — день, когда весна показывает свой переменчивый нрав. Несмотря на календарное тепло, наши предки знали: в середине марта природа может преподнести сюрпризы в виде возвращения холодов и порывистых ветров. Название праздника связано со святым Феодотом Киринейским. Он прославился стойкостью во время гонений на христиан при императоре Ликинии. Его почитали за преданность вере, способность исцелять и творить чудеса. Благодаря его проповедям многие язычники приняли христианство. На Руси день стали называть «Федот Ветронос» из-за характерной мартовской погоды. Альтернативное имя праздника — «Федот Снежный Занос» — появилось из-за частых метелей, которые могли неожиданно вернуться в начале весны. В народе говорили: «Федот Ветронос всюду сует свой нос», «Федот сердится — видно, и его солнце припекает». А если вдруг возвращались морозы, шутили: «Пришел Федот, да не тот».

Что можно и нельзя делать 15 марта

В Федотов день крестьяне предпочитали оставаться дома, опасаясь, что ветер «надует» болезни. Женщины готовили семена для будущих посадок, а мужчины заготавливали березовую кору. Считалось, что собранная в этот день кора обладает особыми свойствами — изделия из нее лучше сохраняют как тепло, так и холод, служат дольше обычного.

Однако некоторые домашние дела были под запретом:

  • Нельзя штопать одежду или пришивать пуговицы — рисковали «пришить» неприятности и «зашить» удачу;
  • Воздерживались от покупок, особенно комнатных растений и одежды — верили, что цветы будут «красть» энергию жильцов, а вещи быстро износятся;
  • Избегали поднимать найденные на улице деньги — на них могла быть наведена порча.

Приметы на погоду и урожай 15 марта

В Федотов день также предсказывали будущую погоду и урожай:

  • Ясная погода 15 марта предвещала ясные дни на Юрия (6 мая) и Николая (22 мая)
  • Дождь в этот день сулил дождливое лето
  • Снегопад говорил о затяжной весне
  • Солнечный полдень обещал богатый урожай зерновых.

Кто родился 15 марта

  • Любовь Аксенова (род. 1990) — российская актриса, получившая признание благодаря ролям в фильмах «Мажор», «Салют-7», «Чернобыль: Зона отчуждения». Помимо актерской деятельности, пробует себя в сценарном искусстве и дубляже.
  • Евгений Цыганов (род. 1979) — многогранный российский актер театра и кино, известный по работам в фильмах «Питер FM», «Прогулка», «Оттепель». Также реализует себя как режиссер, сценарист и даже композитор.
  • Джай Кортни (род. 1986) — австралийский актер, получивший мировую известность благодаря ролям в блокбастерах «Крепкий орешек: Хороший день, чтобы умереть», «Дивергент» и «Отряд самоубийц».
  • Келлан Латс (род. 1985) — американский актер и модель, прославившийся ролью вампира Эммета Каллена в популярной саге «Сумерки».
  • Поль Погба (род. 1993) — французский футболист гвинейского происхождения, чемпион мира (2018), финалист Евро-2016.
  • Ева Лонгория (род. 1975) — американская актриса, продюсер и режиссёр, покорившая сердца зрителей ролью Габриэль Солис в сериале «Отчаянные домохозяйки».
  • Дэвид Кроненберг (род. 1943) — культовый канадский режиссер, сценарист и актер, мастер жанра боди-хоррор. Создатель таких знаковых фильмов как «Муха», «Видеодром», «Экзистенция» и «Космополис».

Кто отмечает именины 15 марта 

  • Агафон — имя, означающее «добрый», связано с преподобным Агафоном Скитским, известным аскетом.
  • Арсений — имя, означающее «мужественный», связано с святителем Арсением, епископом Тверским.
  • Евфалия — женское имя, означающее «благолепная», связано с мученицей Евфалией Леентинской.
  • Троадий — имя, связанное с мучеником Троадием Неокесарийским, пострадавшим за веру.
  • Феодот — имя, означающее «дар Бога», связано с священномучеником Феодотом, епископом Киринейским.

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15 марта не переполнен праздниками, но все же богат на важные и интересные даты. Например, в этот день отмечается Всемирный день прав потребителей, а также народный праздник Федот Ветронос. Что нельзя делать в этот день, какие традиции и истории с ним связаны — в материале URA.RU. Праздники 15 марта Православные праздники 15 марта 2025 Праздник иконы Божией Матери «Державная» 15 марта православные отмечают особый день — явление иконы Божией Матери «Державная». Это произошло 5 марта по старому стилю (2 марта по новому) 1917 года в селе Коломенском под Москвой, когда императора Николая II отстранили от власти. Крестьянка Евдокия увидела во сне старую икону Богородицы и услышала голос, который сказал ей найти эту икону в Коломенском. Она пошла в церковь и рассказала об этом священнику. Вместе они нашли икону, которая была покрыта пылью и забыта. Когда они очистили икону, они увидели изображение Богородицы, сидящей на троне с Младенцем Христом на коленях. Это было очень важное событие, которое произошло в трудное время для России. Икона стала символом надежды и защиты для верующих. Сегодня она находится в храме Казанской иконы Божией Матери в Коломенском и почитается многими людьми. Память святителя Арсения, епископа Тверского 15 марта православные также чтят память выдающегося святителя Арсения, епископа Тверского. Он известен как создатель древнейшей редакции Киево-Печерского патерика — ценнейшего собрания повествований об основании знаменитой обители и жизнеописаний ее святых подвижников. Несмотря на происхождение из состоятельной и влиятельной семьи, Арсений избрал путь служения Богу и ближним, раздав своенаследство бедным и нуждающимся. Благодаря его мудрости и авторитету удалось прекратить затяжные конфликты между тверскими князьями, что принесло долгожданный мир этим землям. При его непосредственном участии в епархии возводились храмы, а основанный им Желтиков монастырь стал местом его упокоения после земной жизни. Другие церковные памятные даты 15 марта Праздники 15 марта по народному календарю: Федот Ветронос 15 марта славяне отмечают Федота Ветроноса — день, когда весна показывает свой переменчивый нрав. Несмотря на календарное тепло, наши предки знали: в середине марта природа может преподнести сюрпризы в виде возвращения холодов и порывистых ветров. Название праздника связано со святым Феодотом Киринейским. Он прославился стойкостью во время гонений на христиан при императоре Ликинии. Его почитали за преданность вере, способность исцелять и творить чудеса. Благодаря его проповедям многие язычники приняли христианство. На Руси день стали называть «Федот Ветронос» из-за характерной мартовской погоды. Альтернативное имя праздника — «Федот Снежный Занос» — появилось из-за частых метелей, которые могли неожиданно вернуться в начале весны. В народе говорили: «Федот Ветронос всюду сует свой нос», «Федот сердится — видно, и его солнце припекает». А если вдруг возвращались морозы, шутили: «Пришел Федот, да не тот». Что можно и нельзя делать 15 марта В Федотов день крестьяне предпочитали оставаться дома, опасаясь, что ветер «надует» болезни. Женщины готовили семена для будущих посадок, а мужчины заготавливали березовую кору. Считалось, что собранная в этот день кора обладает особыми свойствами — изделия из нее лучше сохраняют как тепло, так и холод, служат дольше обычного. Однако некоторые домашние дела были под запретом: Приметы на погоду и урожай 15 марта В Федотов день также предсказывали будущую погоду и урожай: Кто родился 15 марта Кто отмечает именины 15 марта 
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