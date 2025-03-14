Ветер, приметы и права: что отмечаем и что нельзя делать 15 марта 2025

15 марта не переполнен праздниками, но все же богат на важные и интересные даты. Например, в этот день отмечается Всемирный день прав потребителей, а также народный праздник Федот Ветронос. Что нельзя делать в этот день, какие традиции и истории с ним связаны — в материале URA.RU.
Праздники 15 марта
- Всемирный день прав потребителей — учрежден ООН после выступления президента США Джона Кеннеди в 1962 году. Отмечают во многих странах мира, в том числе в России. В этот день напоминают о восьми основных правах потребителей — на безопасность, информацию, выбор, быть услышанным, возмещение ущерба, потребительское образование, удовлетворение базовых потребностей, здоровую окружающую среду.
- Всемирный день сна — отмечают в пятницу перед днем весеннего равноденствия (в 2024 году выпадает на 15 марта). Учрежден в 2008 году Международной ассоциацией медицины сна, чтобы напомнить о важности качественного отдыха. В этот день проходят конференции, лекции врачей и социальные кампании, посвященные здоровому сну.
- Международный день защиты бельков — праздник, привлекающий внимание к сохранению популяций морских млекопитающих, особенно детенышей тюленей.
- Фальяс (Las Fallas) — яркий фестиваль огня в Валенсии (Испания), где устанавливают и сжигают огромные куклы-каррикатуры, символизируя обновление и начало весны.
- День Конституции в Белоруссии — национальный праздник, посвященный принятию Конституции страны.
- Праздник богатого года в Японии — традиционный праздник, связанный с пожеланиями благополучия и изобилия.
- День рождения эскалатора — необычный праздник, напоминающий о дате патентования эскалатора в 1892 году.
- Всемирный день уважения — призыв к толерантности и взаимопониманию между людьми.
- Международный день борьбы с полицейской жестокостью — день, посвященный защите прав граждан и борьбе с превышением полномочий правоохранительными органами.
- Всемирный день выступлений — праздник, поощряющий свободу самовыражения и творчества.
Православные праздники 15 марта 2025
Праздник иконы Божией Матери «Державная»
15 марта православные отмечают особый день — явление иконы Божией Матери «Державная». Это произошло 5 марта по старому стилю (2 марта по новому) 1917 года в селе Коломенском под Москвой, когда императора Николая II отстранили от власти.
Крестьянка Евдокия увидела во сне старую икону Богородицы и услышала голос, который сказал ей найти эту икону в Коломенском. Она пошла в церковь и рассказала об этом священнику. Вместе они нашли икону, которая была покрыта пылью и забыта.
Когда они очистили икону, они увидели изображение Богородицы, сидящей на троне с Младенцем Христом на коленях. Это было очень важное событие, которое произошло в трудное время для России. Икона стала символом надежды и защиты для верующих. Сегодня она находится в храме Казанской иконы Божией Матери в Коломенском и почитается многими людьми.
Память святителя Арсения, епископа Тверского
15 марта православные также чтят память выдающегося святителя Арсения, епископа Тверского. Он известен как создатель древнейшей редакции Киево-Печерского патерика — ценнейшего собрания повествований об основании знаменитой обители и жизнеописаний ее святых подвижников. Несмотря на происхождение из состоятельной и влиятельной семьи, Арсений избрал путь служения Богу и ближним, раздав своенаследство бедным и нуждающимся.
Благодаря его мудрости и авторитету удалось прекратить затяжные конфликты между тверскими князьями, что принесло долгожданный мир этим землям. При его непосредственном участии в епархии возводились храмы, а основанный им Желтиков монастырь стал местом его упокоения после земной жизни.
Другие церковные памятные даты 15 марта
- Память священномученика Феодота, епископа Киринейского, пострадавшего за веру в IV веке;
- Память святой мученицы Евфалии из Леентини (Сицилия);
- Память мученика Троадия из Неокесарии;
- Поминовение 440 мучеников Италийских, пострадавших за исповедание христианства;
- День памяти преподобного Агафона Скитского, подвижника из Египта.
Праздники 15 марта по народному календарю: Федот Ветронос
15 марта славяне отмечают Федота Ветроноса — день, когда весна показывает свой переменчивый нрав. Несмотря на календарное тепло, наши предки знали: в середине марта природа может преподнести сюрпризы в виде возвращения холодов и порывистых ветров. Название праздника связано со святым Феодотом Киринейским. Он прославился стойкостью во время гонений на христиан при императоре Ликинии. Его почитали за преданность вере, способность исцелять и творить чудеса. Благодаря его проповедям многие язычники приняли христианство. На Руси день стали называть «Федот Ветронос» из-за характерной мартовской погоды. Альтернативное имя праздника — «Федот Снежный Занос» — появилось из-за частых метелей, которые могли неожиданно вернуться в начале весны. В народе говорили: «Федот Ветронос всюду сует свой нос», «Федот сердится — видно, и его солнце припекает». А если вдруг возвращались морозы, шутили: «Пришел Федот, да не тот».
Что можно и нельзя делать 15 марта
В Федотов день крестьяне предпочитали оставаться дома, опасаясь, что ветер «надует» болезни. Женщины готовили семена для будущих посадок, а мужчины заготавливали березовую кору. Считалось, что собранная в этот день кора обладает особыми свойствами — изделия из нее лучше сохраняют как тепло, так и холод, служат дольше обычного.
Однако некоторые домашние дела были под запретом:
- Нельзя штопать одежду или пришивать пуговицы — рисковали «пришить» неприятности и «зашить» удачу;
- Воздерживались от покупок, особенно комнатных растений и одежды — верили, что цветы будут «красть» энергию жильцов, а вещи быстро износятся;
- Избегали поднимать найденные на улице деньги — на них могла быть наведена порча.
Приметы на погоду и урожай 15 марта
В Федотов день также предсказывали будущую погоду и урожай:
- Ясная погода 15 марта предвещала ясные дни на Юрия (6 мая) и Николая (22 мая)
- Дождь в этот день сулил дождливое лето
- Снегопад говорил о затяжной весне
- Солнечный полдень обещал богатый урожай зерновых.
Кто родился 15 марта
- Любовь Аксенова (род. 1990) — российская актриса, получившая признание благодаря ролям в фильмах «Мажор», «Салют-7», «Чернобыль: Зона отчуждения». Помимо актерской деятельности, пробует себя в сценарном искусстве и дубляже.
- Евгений Цыганов (род. 1979) — многогранный российский актер театра и кино, известный по работам в фильмах «Питер FM», «Прогулка», «Оттепель». Также реализует себя как режиссер, сценарист и даже композитор.
- Джай Кортни (род. 1986) — австралийский актер, получивший мировую известность благодаря ролям в блокбастерах «Крепкий орешек: Хороший день, чтобы умереть», «Дивергент» и «Отряд самоубийц».
- Келлан Латс (род. 1985) — американский актер и модель, прославившийся ролью вампира Эммета Каллена в популярной саге «Сумерки».
- Поль Погба (род. 1993) — французский футболист гвинейского происхождения, чемпион мира (2018), финалист Евро-2016.
- Ева Лонгория (род. 1975) — американская актриса, продюсер и режиссёр, покорившая сердца зрителей ролью Габриэль Солис в сериале «Отчаянные домохозяйки».
- Дэвид Кроненберг (род. 1943) — культовый канадский режиссер, сценарист и актер, мастер жанра боди-хоррор. Создатель таких знаковых фильмов как «Муха», «Видеодром», «Экзистенция» и «Космополис».
Кто отмечает именины 15 марта
- Агафон — имя, означающее «добрый», связано с преподобным Агафоном Скитским, известным аскетом.
- Арсений — имя, означающее «мужественный», связано с святителем Арсением, епископом Тверским.
- Евфалия — женское имя, означающее «благолепная», связано с мученицей Евфалией Леентинской.
- Троадий — имя, связанное с мучеником Троадием Неокесарийским, пострадавшим за веру.
- Феодот — имя, означающее «дар Бога», связано с священномучеником Феодотом, епископом Киринейским.
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