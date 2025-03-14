Собянин: российские ПВО сбили четыре беспилотника, летевшие на Москву

Российские системы ПВО сбили четыре беспилотника, летевшие на Москву. Об этом сообщил мэр города Сергей Собянин.
«Силами ПВО Минобороны отражена атака четырех беспилотников, летевших на Москву», — заявил Собянин в своем telegram-канале. Он отметил, что на месте падения обломков сейчас работают специалисты экстренных служб.
Ранее несколько telegram-каналов писали, что в Москве на Киевской улице произошел взрыв в доме. По информации «MK Срочные новости», взрыв был настолько сильным, что на здании оторвался карниз. Жители Одинцово, Балашихи и Щелково предполагают, что причиной мог стать вражеский беспилотник, однако официальных подтверждений нет. Позже о взрывах также сообщили жители Балашихи.
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