После начала конфликта с Россией на Украине увеличились случаи, связанные с торговлей людьми. Об этом заявил основатель и экс-глава организации по борьбе с торговлей людьми Operation Underground Railroad (OUR) Тим Баллард.
«У меня был опыт в 2022 году, когда начался конфликт [на Украине] <...> многие сироты оказались брошенными в условиях хаоса. Мы отправились туда... чтобы вывезти детей и искали торговцев людьми. Торговцы людьми появляются там, где происходят катастрофы, такие как война... По сути, общая картина такова, что мы нашли этих преступников, они базировались в Голландии», — рассказал Баллард в беседе с РИА Новости.
По его словам, к увеличению преступлений подобного характера привел тот факт, что в стране за последнее время стало больше детей-сирот, которые оказались брошены на произвол. Именно это и привело к появлению большего числа злоумышленников.
В разговоре с российскими журналистами основатель правозащитной организации добавил, что после того, как на Украине в 2022 году зафиксировали преступников, торгующих людьми, были предприняты действия по их аресту. Однако из-за ошибки властей Нидерландов, которые позволили злоумышленникам сохранить паспорта, преступники сумели скрыться. Они были обнаружены спустя два года в Мексике и Эквадоре, где продолжали свою преступную деятельность.
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