Для тех военнослужащих ВСУ, которые сейчас находятся в Судже (Курская область), самым лучшим вариантом будет сдаться в плен российским солдатам. Об этом заявил глава Чечни Рамзан Кадыров.
«Самый лучший выбор у военнослужащих ВСУ сейчас — это сдаться в плен нашим воинам», — написал Кадыров в своем telegram-канале. Он также отметил, что лучше жить по соседству с Россией в мире и согласии, чем воевать с ней, так как любой враг, покусившийся на государственный суверенитет России, заведомо «обречен на поражение», как это было всегда и будет впредь.
В качестве примера он привел историю рядового солдата ВСУ Виктора, который, отстав от своих сослуживцев в Курской области, был взят в плен российскими связистами. По словам Кадырова, Виктор рассказал командиру чеченского спецназа «Ахмат» Апти Алаудинову, что, отступая, подорвался на мине и укрылся в разбитой арте, где его обнаружили российские солдаты, оказали помощь и взяли в плен.
Город Суджа, который был оккупирован украинскими боевиками с августа прошлого года, был освобожден 13 марта. Этот населенный пункт имел важное значение для ВСУ, так как использовался в качестве основного логистического хаба, через которые Киев снабжал свои подразделения во всех близлежащих селах и поселках.
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