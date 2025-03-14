Кадыров обратился к оставшимся в Судже украинцам

Кадыров: самый лучший выбор сейчас у бойцов ВСУ в Судже — сдаться в плен
© Служба новостей «URA.RU»
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Кадыров заявил, что любого, кто решит подорвать суверенитет РФ, ждет неминуемое поражение
Кадыров заявил, что любого, кто решит подорвать суверенитет РФ, ждет неминуемое поражение Фото:
новость из сюжета
ВС России выдавливают ВСУ из Курской области

Для тех военнослужащих ВСУ, которые сейчас находятся в Судже (Курская область), самым лучшим вариантом будет сдаться в плен российским солдатам. Об этом заявил глава Чечни Рамзан Кадыров.

«Самый лучший выбор у военнослужащих ВСУ сейчас — это сдаться в плен нашим воинам», — написал Кадыров в своем telegram-канале. Он также отметил, что лучше жить по соседству с Россией в мире и согласии, чем воевать с ней, так как любой враг, покусившийся на государственный суверенитет России, заведомо «обречен на поражение», как это было всегда и будет впредь.

В качестве примера он привел историю рядового солдата ВСУ Виктора, который, отстав от своих сослуживцев в Курской области, был взят в плен российскими связистами. По словам Кадырова, Виктор рассказал командиру чеченского спецназа «Ахмат» Апти Алаудинову, что, отступая, подорвался на мине и укрылся в разбитой арте, где его обнаружили российские солдаты, оказали помощь и взяли в плен.

Город Суджа, который был оккупирован украинскими боевиками с августа прошлого года, был освобожден 13 марта. Этот населенный пункт имел важное значение для ВСУ, так как использовался в качестве основного логистического хаба, через которые Киев снабжал свои подразделения во всех близлежащих селах и поселках.

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Для тех военнослужащих ВСУ, которые сейчас находятся в Судже (Курская область), самым лучшим вариантом будет сдаться в плен российским солдатам. Об этом заявил глава Чечни Рамзан Кадыров. «Самый лучший выбор у военнослужащих ВСУ сейчас — это сдаться в плен нашим воинам», — написал Кадыров в своем telegram-канале. Он также отметил, что лучше жить по соседству с Россией в мире и согласии, чем воевать с ней, так как любой враг, покусившийся на государственный суверенитет России, заведомо «обречен на поражение», как это было всегда и будет впредь. В качестве примера он привел историю рядового солдата ВСУ Виктора, который, отстав от своих сослуживцев в Курской области, был взят в плен российскими связистами. По словам Кадырова, Виктор рассказал командиру чеченского спецназа «Ахмат» Апти Алаудинову, что, отступая, подорвался на мине и укрылся в разбитой арте, где его обнаружили российские солдаты, оказали помощь и взяли в плен. Город Суджа, который был оккупирован украинскими боевиками с августа прошлого года, был освобожден 13 марта. Этот населенный пункт имел важное значение для ВСУ, так как использовался в качестве основного логистического хаба, через которые Киев снабжал свои подразделения во всех близлежащих селах и поселках.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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