Полпреду Жоге в Магнитогорске участник СВО показал изобретенный дрон-камикадзе

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Жога на ММК. Челябинск
Артем Жога 23 января посетил Магнитогорск Фото:

Полпред президента России в УрФО Артем Жога рассказал, что во время посещения Магнитогорска Челябинской области посетил бойца спецоперации, который после ранений и утраты руки вернулся домой и изобрел дрон-камикадзе. Теперь их производят на местном заводе.

«Андрей Кузовлев трижды получал ранения, а в одном из боев потерял руку. Но даже это не остановило Андрея. На встрече он мне показал свою разработку — дрон-камикадзе, который производят здесь же, в Магнитогорске», — отметил Жога в своем telegram-канале.

Полпред рассказал, что Кузовлев ушел на спецоперацию добровольцем в 2022 году, у него пятеро детей. После череды ранений и потери руки он вернулся домой и изобрел дрон. По словам Жоги, с подобными несгибаемыми людьми по плечу все вызовы.

Жога впервые прибыл в Магнитогорск 23 фнваря. Полпред президента высоко оценил развитие города и мощности Магнитогорского металлургического комбината, а также местный городской курорт «Притяжение».

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Полпред президента России в УрФО Артем Жога рассказал, что во время посещения Магнитогорска Челябинской области посетил бойца спецоперации, который после ранений и утраты руки вернулся домой и изобрел дрон-камикадзе. Теперь их производят на местном заводе. «Андрей Кузовлев трижды получал ранения, а в одном из боев потерял руку. Но даже это не остановило Андрея. На встрече он мне показал свою разработку — дрон-камикадзе, который производят здесь же, в Магнитогорске», — отметил Жога в своем telegram-канале. Полпред рассказал, что Кузовлев ушел на спецоперацию добровольцем в 2022 году, у него пятеро детей. После череды ранений и потери руки он вернулся домой и изобрел дрон. По словам Жоги, с подобными несгибаемыми людьми по плечу все вызовы. Жога впервые прибыл в Магнитогорск 23 фнваря. Полпред президента высоко оценил развитие города и мощности Магнитогорского металлургического комбината, а также местный городской курорт «Притяжение».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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