Полпреду Жоге в Магнитогорске участник СВО показал изобретенный дрон-камикадзе

24 января 2025 в 16:39 Размер текста - 17 +

Артем Жога 23 января посетил Магнитогорск Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Полпред президента России в УрФО Артем Жога рассказал, что во время посещения Магнитогорска Челябинской области посетил бойца спецоперации, который после ранений и утраты руки вернулся домой и изобрел дрон-камикадзе. Теперь их производят на местном заводе. «Андрей Кузовлев трижды получал ранения, а в одном из боев потерял руку. Но даже это не остановило Андрея. На встрече он мне показал свою разработку — дрон-камикадзе, который производят здесь же, в Магнитогорске», — отметил Жога в своем telegram-канале. Полпред рассказал, что Кузовлев ушел на спецоперацию добровольцем в 2022 году, у него пятеро детей. После череды ранений и потери руки он вернулся домой и изобрел дрон. По словам Жоги, с подобными несгибаемыми людьми по плечу все вызовы. Жога впервые прибыл в Магнитогорск 23 фнваря. Полпред президента высоко оценил развитие города и мощности Магнитогорского металлургического комбината, а также местный городской курорт «Притяжение». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Полпред президента России в УрФО Артем Жога рассказал, что во время посещения Магнитогорска Челябинской области посетил бойца спецоперации, который после ранений и утраты руки вернулся домой и изобрел дрон-камикадзе. Теперь их производят на местном заводе. «Андрей Кузовлев трижды получал ранения, а в одном из боев потерял руку. Но даже это не остановило Андрея. На встрече он мне показал свою разработку — дрон-камикадзе, который производят здесь же, в Магнитогорске», — отметил Жога в своем telegram-канале. Полпред рассказал, что Кузовлев ушел на спецоперацию добровольцем в 2022 году, у него пятеро детей. После череды ранений и потери руки он вернулся домой и изобрел дрон. По словам Жоги, с подобными несгибаемыми людьми по плечу все вызовы. Жога впервые прибыл в Магнитогорск 23 фнваря. Полпред президента высоко оценил развитие города и мощности Магнитогорского металлургического комбината, а также местный городской курорт «Притяжение».