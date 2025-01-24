Полпреду Жоге в Магнитогорске участник СВО показал изобретенный дрон-камикадзе

Полпред президента России в УрФО Артем Жога рассказал, что во время посещения Магнитогорска Челябинской области посетил бойца спецоперации, который после ранений и утраты руки вернулся домой и изобрел дрон-камикадзе. Теперь их производят на местном заводе.
«Андрей Кузовлев трижды получал ранения, а в одном из боев потерял руку. Но даже это не остановило Андрея. На встрече он мне показал свою разработку — дрон-камикадзе, который производят здесь же, в Магнитогорске», — отметил Жога в своем telegram-канале.
Полпред рассказал, что Кузовлев ушел на спецоперацию добровольцем в 2022 году, у него пятеро детей. После череды ранений и потери руки он вернулся домой и изобрел дрон. По словам Жоги, с подобными несгибаемыми людьми по плечу все вызовы.
Жога впервые прибыл в Магнитогорск 23 фнваря. Полпред президента высоко оценил развитие города и мощности Магнитогорского металлургического комбината, а также местный городской курорт «Притяжение».
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