МИД РФ срочно вызывал посла Молдовы

27 января 2025 в 17:42 Размер текста - 17 +

Молдавский посол был срочно вызван в российский МИД Фото: Роман Наумов © URA.RU Чрезвычайный и полномочный посол Республики Молдова в России Лилиан Дарий был вызван в российский МИД. Ему был выражен протест по вопросу обвинений российского посла в Молдове. «27 января в МИД России был вызван Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Молдова в Российской Федерации Л.Дарий», — сообщается на официальном сайт ведомства. Послу выразили протест, а также напомнили о необходимости соблюдения Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Чрезвычайный и полномочный посол Республики Молдова в России Лилиан Дарий был вызван в российский МИД. Ему был выражен протест по вопросу обвинений российского посла в Молдове. «27 января в МИД России был вызван Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Молдова в Российской Федерации Л.Дарий», — сообщается на официальном сайт ведомства. Послу выразили протест, а также напомнили о необходимости соблюдения Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года.