МИД РФ срочно вызывал посла Молдовы

Молдавский посол был срочно вызван в российский МИД
Чрезвычайный и полномочный посол Республики Молдова в России Лилиан Дарий был вызван в российский МИД. Ему был выражен протест по вопросу обвинений российского посла в Молдове.
«27 января в МИД России был вызван Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Молдова в Российской Федерации Л.Дарий», — сообщается на официальном сайт ведомства. Послу выразили протест, а также напомнили о необходимости соблюдения Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года.
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