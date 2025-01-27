МИД РФ срочно вызывал посла Молдовы

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Виды Московского Кремля, здание МИД РФ и уличная фотография. 28 июня 2024., министерство иностранных дел рф, мид россии, мид рф
Молдавский посол был срочно вызван в российский МИД Фото:

Чрезвычайный и полномочный посол Республики Молдова в России Лилиан Дарий был вызван в российский МИД. Ему был выражен протест по вопросу обвинений российского посла в Молдове.

«27 января в МИД России был вызван Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Молдова в Российской Федерации Л.Дарий», — сообщается на официальном сайт ведомства. Послу выразили протест, а также напомнили о необходимости соблюдения Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года.

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Чрезвычайный и полномочный посол Республики Молдова в России Лилиан Дарий был вызван в российский МИД. Ему был выражен протест по вопросу обвинений российского посла в Молдове. «27 января в МИД России был вызван Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Молдова в Российской Федерации Л.Дарий», — сообщается на официальном сайт ведомства. Послу выразили протест, а также напомнили о необходимости соблюдения Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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