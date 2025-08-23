Келлог в ближайшие два дня увидится с Зеленским

В программе Кита Келлога встречи с лидерами и участие в молитвенном завтраке
В программе Кита Келлога встречи с лидерами и участие в молитвенном завтраке

Спецпосланник президента США Дональда Трампа по вопросам Украины Кит Келлог вновь посетит Киев 24–25 августа. Об этом сообщил украинский телеканал «Общественное» со ссылкой на осведомленный источник. В ходе визита Келлога запланированы встречи с руководством страны, а также участие в молитвенном завтраке.

«Спецпредставитель президента США по Украине Келлог посетит Украину 24–25 августа. В программе: встречи с лидерами и участие в молитвенном завтраке», — говорится в сообщении, опубликованном в telegram-канале «Общественного». 

Келлог уже посещал Украину в середине июля, пишет 360.ru. Тогда американский дипломат провел переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским, министром обороны Рустемом Умеровым и другими командующими. Подробности предстоящих встреч и тем для обсуждения не раскрываются.

