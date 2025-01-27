27 января 2025

Тагильский мэр Пинаев позвал молодежь в политику. Видео

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Владислав Пинаев предложил ребятам списаться в соцсетях
Владислав Пинаев предложил ребятам списаться в соцсетях Фото:

Мэр Нижнего Тагила (Свердловская область) Владислав Пинаев встретился с молодежью в рамках федерального проекта «ГосСтарт», который призван познакомить с работой органов власти. Об этом глава города рассказал на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

«Встретился с активной молодежью города в рамках федерального проекта „ГосСтарт“. Благодаря этой программе молодые люди могут познакомиться с особенностями государственной и муниципальной службы и, возможно, найти свой путь в карьере. Рассказал о важных проектах развития города и ответил на вопросы», — поделился Пинаев.

Также мэр предложил ребятам написать ему в соцсетях, чтобы обсудить идеи для развития Нижнего Тагила. «Я всегда открыт для встреч и общения», — заключил он.

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Мэр Нижнего Тагила (Свердловская область) Владислав Пинаев встретился с молодежью в рамках федерального проекта «ГосСтарт», который призван познакомить с работой органов власти. Об этом глава города рассказал на своей странице в соцсети «ВКонтакте». «Встретился с активной молодежью города в рамках федерального проекта „ГосСтарт“. Благодаря этой программе молодые люди могут познакомиться с особенностями государственной и муниципальной службы и, возможно, найти свой путь в карьере. Рассказал о важных проектах развития города и ответил на вопросы», — поделился Пинаев. Также мэр предложил ребятам написать ему в соцсетях, чтобы обсудить идеи для развития Нижнего Тагила. «Я всегда открыт для встреч и общения», — заключил он.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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