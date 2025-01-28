Свердловчан, получивших важную выплату на ребенка, стало меньше

В 2024 году 32 184 родителя в Свердловской области получили единовременную выплату за рождение ребенка. Это меньше, чем годом ранее. В 2023 такое же пособие было направлено свыше, чем 34 тысячам молодым семьям. Об этом говорит статистика Отделения СФР по Свердловской области.
«Такая выплата положена всем свердловским семьям независимо от уровня дохода и предоставляется на каждого ребенка. Получить ее могут, как работающие, так и неработающие граждане, а также опекуны, усыновители или приемные родители ребенка. Размер единовременного пособия при рождении ребенка в 2024 году составил 28 294 рубля», — отметила управляющий Отделением СФР по Свердловской области Елена Альшиц.
В 2023 году единовременная выплата в Свердловской области составляла 26 345 рублей. С 1 февраля 2024 года размер выплаты увеличился и составляет 28 294 рубля. Решение о назначении пособия принимается в течение 10 рабочих дней, выплата поступает в течение 5 рабочих дней после даты принятия положительного решения.
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