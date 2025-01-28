Трамп прекратил поддержку операций по смене пола несовершеннолетним

США больше не будут финансировать и поддерживать проведение операций по смене пола несовершеннолетним. Соответствующий указ подписал глава Белого дома Дональд Трамп.
«Политика Соединенных Штатов заключается в том, что они не будут финансировать, спонсировать, продвигать, помогать или поддерживать так называемый „переход“ ребенка из одного пола в другой. Также будут строго соблюдаться все законы, запрещающие или ограничивающие эти разрушительные и изменяющие жизнь процедуры», — говорится в документе. Он опубликован на сайте Белого дома.
Трамп отметил, что на территории всей страны стерилизуют и калечат все большее количество впечатлительных детей. По его словам, позиция взрослых американцев о том, что они могут изменить пол ребенка, является радикальной и ложной. Президент США отметил, что необходимо положить конец опасной тенденции, чтобы она не стала пятном на истории страны.
Ранее глава Белого дома сообщил о планах ввести национальную политику, признающую только два пола — мужской и женский. Позднее он сдержал обещание и подписал указ, в котором утвердил политику правительства, устанавливающую только два пола.
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