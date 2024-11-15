15 ноября 2024

Директор драмтеатра Сургута станцевала на сцене, узнав о победе в фестивале Безрукова. Видео

Спектакль драмтеатра Сургута выиграл в Большом детском фестивале Безрукова
© Служба новостей «URA.RU»
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Большим детским фестивалем руководит народный артист России Сергей Безруков
Большим детским фестивалем руководит народный артист России Сергей Безруков Фото:

Спектакль Сургутского музыкально-драматического театра (СМДТ) «Сахарный ребенок» выиграл номинацию в Большом детском фестивале, худруком которого является артист Сергей Безруков. Узнав о победе, директор драмтеатра Светлана Астраханцева станцевала на сцене в Москве, где объявили итоги фестиваля. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе СМДТ.

«Объявили результаты Большого детского фестиваля, который проводится под руководством народного артиста России Сергея Безрукова. Спектакль „Сахарный ребенок“ (режиссер Иван Миневцев — прим.ред.) Сургутского музыкально-драматического театра одержал победу в номинации „Лучший спектакль для детей старшего возраста“», — рассказали агентству в пресс-службе.

В честь победы директор СМДТ Светлана Астраханцева даже станцевала на сцене, не сдерживая эмоций. «С ума сойти можно! Мы впервые подали заявку на фестиваль — я танцевала „джигу-дрыгу“ три дня! Я была безумно рада, что мы прошли. Но вот этому я не верю, ущипните меня, пожалуйста. Спасибо! У театра сейчас непростой период, мы с 2021 года проходим перезагрузку. Мы обновляем репертуар, вернули зрителей благодаря тому же „Сахарному ребенку“. Благодаря этой награде, наверное, вернем еще больше зрителей. Это мотивация сделать еще что-то крутое», — поделилась Астраханцева со сцены. Видео с места событий URA.RU предоставила пресс-служба СМДТ.

Ранее URA.RU сообщало, что спектакль Няганского театра юного зрителя «Калечина-Малечина» впервые в ХМАО получил главную театральную премию «Золотая Маска». Церемония награждения прошла в Москве.

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Спектакль Сургутского музыкально-драматического театра (СМДТ) «Сахарный ребенок» выиграл номинацию в Большом детском фестивале, худруком которого является артист Сергей Безруков. Узнав о победе, директор драмтеатра Светлана Астраханцева станцевала на сцене в Москве, где объявили итоги фестиваля. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе СМДТ. «Объявили результаты Большого детского фестиваля, который проводится под руководством народного артиста России Сергея Безрукова. Спектакль „Сахарный ребенок“ (режиссер Иван Миневцев — прим.ред.) Сургутского музыкально-драматического театра одержал победу в номинации „Лучший спектакль для детей старшего возраста“», — рассказали агентству в пресс-службе. В честь победы директор СМДТ Светлана Астраханцева даже станцевала на сцене, не сдерживая эмоций. «С ума сойти можно! Мы впервые подали заявку на фестиваль — я танцевала „джигу-дрыгу“ три дня! Я была безумно рада, что мы прошли. Но вот этому я не верю, ущипните меня, пожалуйста. Спасибо! У театра сейчас непростой период, мы с 2021 года проходим перезагрузку. Мы обновляем репертуар, вернули зрителей благодаря тому же „Сахарному ребенку“. Благодаря этой награде, наверное, вернем еще больше зрителей. Это мотивация сделать еще что-то крутое», — поделилась Астраханцева со сцены. Видео с места событий URA.RU предоставила пресс-служба СМДТ. Ранее URA.RU сообщало, что спектакль Няганского театра юного зрителя «Калечина-Малечина» впервые в ХМАО получил главную театральную премию «Золотая Маска». Церемония награждения прошла в Москве.
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© Служба новостей «URA.RU»
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