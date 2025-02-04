Что посмотреть: в России покажут обласканный критиками хоррор «Вопль»

В российский прокат 6 февраля выходит испанский фильм ужасов «Вопль». В прошлом году хоррор успел прокатиться по западным фестивалям, где произвел впечатление и на зрителей, и на критиков. На агрегаторе Rotten Tomatoes у фильма 82% свежести, а пресса сравнивает его с «Реинкарнацией», «Бабадуком» и «Оно следует за тобой». В рубрике «Что посмотреть» URA.RU рассказывает, почему «Вопль» показан к просмотру даже искушенным фанатам ужасов.
Дебютный фильм Педро Мартина Калеро очень легко пропустить, приняв за очередной проходной хоррор о призраках. Афиша с кричащей надписью «Вопль: паранормальное», а также трейлеры, пестрящие скримерами, ситуацию не спасают. Однако если дать фильму шанс, то окажется, что «Вопль» — это неспешный и жуткий триллер, который заставляет не вскрикивать, а, скорее, вжаться в кресло.
По сюжету, главная героиня Андреа ведет обычную жизнь студентки: днем ходит на скучные пары по архитектуре, а по вечерам созванивается с парнем, который отдыхает с друзьями в Сиднее. Однажды девушка снимает возлюбленному видео с собой и замечает, что за ее спиной кто-то стоит. А прогуливаясь по окраинам Мадрида, она натыкается на странное здание, откуда доносится женский плач.
Вскоре становится понятно, что жуткий преследователь, которого можно заметить только через камеру, не собирается оставлять свою жертву. Загадочный и ревнивый маньяк без труда расправляется с возлюбленным Андреа, и с каждым шагом оказывается все ближе к героине — стоит ей лишь на мгновение потерять бдительность.
«Вопль» не зря сравнивают со ставшим культовым фильмом ужасов Дэвида Роберта Митчелла «Оно следуют за тобой». Хорроры объединяет не только таинственное и необъяснимое зло, остановить которое они не в силах, но и то, как именно режиссеры пугают зрителя.
За пугающим образом преследователя скрываются сразу несколько подтекстов, каждый из которых отзовется в зрителях. В первую очередь, это неотвратимость судьбы, от которой не помогут скрыться ни друзья, ни любимые. Но ближе к концу фильма становится понятно, что «Вопль» скорее раскрывает проблемы страдания, которое передают люди из поколения в поколение.
В дополнение к хоррорной обертке, «Вопль» — это современная и правдивая история насилия. Фильм отражает актуальную социальную проблематику системной жестокости над женщинами, которая затрагивает не только самих жертв, но и их детей и близких, переходя из поколения в поколение.
Все три главные героини находятся на перепутье и сталкиваются с необходимостью заново выстраивать свою жизнь. Социальные и семейные структуры, которые когда-то предлагали женщинам поддержку, внезапно разрушаются, делая их уязвимыми для внешней угрозы.
Об объединяющей поколения теме рассказывает и режиссер фильма. «Я задумывал “Вопль” как жанровую картину, в центре которой находятся яркие эффектные персонажи. Три молодые женщины ищут свое место в мире. И хотя их истории происходят в разные временные промежутки, все они проходят через один тот же этап: взросление и поиск собственной идентичности. Именно в этот момент в жизнь девушек врывается страшная сила, которая радикально меняет их реальность и объединяет судьбы», — объясняет замысел Педро Мартин Калеро.
Несмотря на «шумное» название, «Вопль» (в оригинале фильм называется «рыдание» — куда более подходящее слово по настроению) не пугает зрителя внезапными скримерами. В те моменты, когда больше всего их ожидаешь, режиссер, наоборот, оглушает зрителя тишиной, из-за чего происходящая на экране жуть воспринимается намного страшнее.
Сюжету тоже есть чем удивить: в самый напряженный момент на середине фильма события вдруг откатываются на двадцать лет назад и переносятся на другой конец земного шара. Уступая место новой главной героине — начинающему режиссеру Камиле. Девушка начинает скрытно снимать красотку, гуляющую по городу. И на отснятых пленках замечает знакомого зрителю преследователя. А из появившегося из ниоткуда жуткого дома доносится все тот же плач.
Соединяя разные континенты и эпохи одним неостановимым злом, Педро Мартину Калеро удается вывести общую тему фильма на глобальный уровень. Таинственный сталкер оказывается не локальной проблемой одной девушки — а угрозой, с которой сталкиваются героини разных поколений. С которой им не может помочь никто: ни полиция, ни родные.
Но не нужно углубляться в тему преследования, чтобы фильм произвел впечатление. Ведь одного образа жуткого сталкера и финальной сцены достаточно, чтобы после сеанса не покидало ощущение, что кто-то издалека наблюдает за тобой. И тогда лучше, чтобы из подозрительного здания неподалеку не раздался женский плач.
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