«Нам отказывают»: в Екатеринбурге медсестра с опухолью мозга не может добиться МРТ

В Екатеринбурге 20-летняя Дарья К., у которой еще в детстве выявили онкологию, заявила, что не может добиться МРТ в Свердловском областном онкологическом диспансере (ул. Соболева, 29, СООД). Сама девушка работает медсестрой в одной из поликлиник, рассказала URA.RU ее мама Юлия К. В онкоцентре агентству объяснили, что диагностика должна проходить по месту жительства и рекомендовали обратиться к лечащему врачу.
В областном онкоцентре три аппарата МРТ, но Дарья К. якобы не может попасть на обследование
Когда Дарье было девять лет, ей диагностировали атипичную менингиому G2 (опухоль мозга). За эти годы девушка пережила четыре хирургические операции и одну лучевую терапию. По словам Юлии, сейчас ее дочь находится на наблюдении, однако за помощью им приходится летать в другие города.
«Нам там [в онкодиспансере] никто не поможет, к сожалению. <…> Они [врачи] нам дают какие-то рекомендации, но их мы подтверждаем, например, в Москве. <…> Столичные онкологи нам говорят, что каждые три-четыре месяца надо делать МРТ, чтобы не упустить рост опухоли. А в онкодиспансере — полгода и вообще до года. <…> Но случай у Дарьи мультифокальный — это много-много мелких опухолей по коре головного мозга», — посетовала собеседница. Она добавила, что ездит с дочерью к иногородним онкологам за свой счет.
Как утверждает Юлия, в свердловский онкодиспансер их направили из 14-й больницы, где прикреплена дочь. «Мы обращались в 14-ю, они там не делают — нам отказали. Нас наоборот записали в онкоцентр. Но там нам тоже сказали нет», — посетовала она. По ее словам, помощь они пытались получить и в нейрохирургии больницы №40, но там большие очереди. «На полгода вперед очередь, если бесплатно. Платно можно быстрее пройти. Но у нас же сроки: то есть, если онколог написал в выписке, что, например, через четыре месяца нужно сделать МРТ, мы идем и делаем через четыре», — объяснила мама Дарьи.
Помощь в онкоцентре больным предоставляют бесплатно
Мама девушки рассказала, что Дарье нужно проходить МРТ каждые четыре-шесть месяцев, однако в онкоцентре они якобы не могут этого добиться. «Они отказывают: говорят, что МРТ у них почему-то только для тех, кто впервые поступил с таким диагнозом. <…> А где нам тогда делать — непонятно», — удивляется Юлия, отметив, что диагностику приходится проходить платно, так как это самое важное обследование при таком диагнозе.
Сейчас ее дочери с лечением и консультациями помогает благотворительный фонд Константина Хабенского. Сама Дарья — молодой медик: она работает медсестрой у терапевта в одной из поликлиник. «Ну, она, в принципе, как все. Она абсолютно адекватна, может работать. <…> После удаления опухоли ей диагностировали эпилепсию. Она принимает таблетки», — говорит Юлия. По ее словам, у Дарьи сейчас третья группа инвалидности.
«При наличии показаний для такой диагностики направление пациентам ГАУЗ СО „СООД“ выдают врачи поликлиники областного онкодиспансера», — пояснили в онкоцентре. Процедуру при этом больные проходят в течение недели. Если человек уже завершил курс лечения и находится на наблюдении, диагностику нужно проходить по месту жительства. Если это невозможно, врач СООД предлагает провести обследование в областном онкоцентре, уточнили в пресс-службе диспансера.
Представители онкоцентра напомнили, что по всем вопросом, касающихся лечения, пациенты могут обращаться к врачу или профильным заместителям главврача. График их работы можно узнать на сайте онкодиспансера.
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В Екатеринбурге 20-летняя Дарья К., у которой еще в детстве выявили онкологию, заявила, что не может добиться МРТ в Свердловском областном онкологическом диспансере (ул. Соболева, 29, СООД). Сама девушка работает медсестрой в одной из поликлиник, рассказала URA.RU ее мама Юлия К. В онкоцентре агентству объяснили, что диагностика должна проходить по месту жительства и рекомендовали обратиться к лечащему врачу. Когда Дарье было девять лет, ей диагностировали атипичную менингиому G2 (опухоль мозга). За эти годы девушка пережила четыре хирургические операции и одну лучевую терапию. По словам Юлии, сейчас ее дочь находится на наблюдении, однако за помощью им приходится летать в другие города. «Нам там [в онкодиспансере] никто не поможет, к сожалению. <…> Они [врачи] нам дают какие-то рекомендации, но их мы подтверждаем, например, в Москве. <…> Столичные онкологи нам говорят, что каждые три-четыре месяца надо делать МРТ, чтобы не упустить рост опухоли. А в онкодиспансере — полгода и вообще до года. <…> Но случай у Дарьи мультифокальный — это много-много мелких опухолей по коре головного мозга», — посетовала собеседница. Она добавила, что ездит с дочерью к иногородним онкологам за свой счет. Как утверждает Юлия, в свердловский онкодиспансер их направили из 14-й больницы, где прикреплена дочь. «Мы обращались в 14-ю, они там не делают — нам отказали. Нас наоборот записали в онкоцентр. Но там нам тоже сказали нет», — посетовала она. По ее словам, помощь они пытались получить и в нейрохирургии больницы №40, но там большие очереди. «На полгода вперед очередь, если бесплатно. Платно можно быстрее пройти. Но у нас же сроки: то есть, если онколог написал в выписке, что, например, через четыре месяца нужно сделать МРТ, мы идем и делаем через четыре», — объяснила мама Дарьи. Мама девушки рассказала, что Дарье нужно проходить МРТ каждые четыре-шесть месяцев, однако в онкоцентре они якобы не могут этого добиться. «Они отказывают: говорят, что МРТ у них почему-то только для тех, кто впервые поступил с таким диагнозом. <…> А где нам тогда делать — непонятно», — удивляется Юлия, отметив, что диагностику приходится проходить платно, так как это самое важное обследование при таком диагнозе. Сейчас ее дочери с лечением и консультациями помогает благотворительный фонд Константина Хабенского. Сама Дарья — молодой медик: она работает медсестрой у терапевта в одной из поликлиник. «Ну, она, в принципе, как все. Она абсолютно адекватна, может работать. <…> После удаления опухоли ей диагностировали эпилепсию. Она принимает таблетки», — говорит Юлия. По ее словам, у Дарьи сейчас третья группа инвалидности. «При наличии показаний для такой диагностики направление пациентам ГАУЗ СО „СООД“ выдают врачи поликлиники областного онкодиспансера», — пояснили в онкоцентре. Процедуру при этом больные проходят в течение недели. Если человек уже завершил курс лечения и находится на наблюдении, диагностику нужно проходить по месту жительства. Если это невозможно, врач СООД предлагает провести обследование в областном онкоцентре, уточнили в пресс-службе диспансера. Представители онкоцентра напомнили, что по всем вопросом, касающихся лечения, пациенты могут обращаться к врачу или профильным заместителям главврача. График их работы можно узнать на сайте онкодиспансера.