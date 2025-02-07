«Нам отказывают»: в Екатеринбурге медсестра с опухолью мозга не может добиться МРТ

В Екатеринбурге пациентка с онкологией не может попасть на бесплатное МРТ

08 февраля 2025 в 08:36 Размер текста - 17 +

Диагноз девушке поставили в девять лет, позже удалили опухоль (архивное фото) Фото: Александр Мамаев © URA.RU В Екатеринбурге 20-летняя Дарья К., у которой еще в детстве выявили онкологию, заявила, что не может добиться МРТ в Свердловском областном онкологическом диспансере (ул. Соболева, 29, СООД). Сама девушка работает медсестрой в одной из поликлиник, рассказала URA.RU ее мама Юлия К. В онкоцентре агентству объяснили, что диагностика должна проходить по месту жительства и рекомендовали обратиться к лечащему врачу. В областном онкоцентре три аппарата МРТ, но Дарья К. якобы не может попасть на обследование Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Когда Дарье было девять лет, ей диагностировали атипичную менингиому G2 (опухоль мозга). За эти годы девушка пережила четыре хирургические операции и одну лучевую терапию. По словам Юлии, сейчас ее дочь находится на наблюдении, однако за помощью им приходится летать в другие города. «Нам там [в онкодиспансере] никто не поможет, к сожалению. <…> Они [врачи] нам дают какие-то рекомендации, но их мы подтверждаем, например, в Москве. <…> Столичные онкологи нам говорят, что каждые три-четыре месяца надо делать МРТ, чтобы не упустить рост опухоли. А в онкодиспансере — полгода и вообще до года. <…> Но случай у Дарьи мультифокальный — это много-много мелких опухолей по коре головного мозга», — посетовала собеседница. Она добавила, что ездит с дочерью к иногородним онкологам за свой счет. Как утверждает Юлия, в свердловский онкодиспансер их направили из 14-й больницы, где прикреплена дочь. «Мы обращались в 14-ю, они там не делают — нам отказали. Нас наоборот записали в онкоцентр. Но там нам тоже сказали нет», — посетовала она. По ее словам, помощь они пытались получить и в нейрохирургии больницы №40, но там большие очереди. «На полгода вперед очередь, если бесплатно. Платно можно быстрее пройти. Но у нас же сроки: то есть, если онколог написал в выписке, что, например, через четыре месяца нужно сделать МРТ, мы идем и делаем через четыре», — объяснила мама Дарьи. Помощь в онкоцентре больным предоставляют бесплатно Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Мама девушки рассказала, что Дарье нужно проходить МРТ каждые четыре-шесть месяцев, однако в онкоцентре они якобы не могут этого добиться. «Они отказывают: говорят, что МРТ у них почему-то только для тех, кто впервые поступил с таким диагнозом. <…> А где нам тогда делать — непонятно», — удивляется Юлия, отметив, что диагностику приходится проходить платно, так как это самое важное обследование при таком диагнозе. Сейчас ее дочери с лечением и консультациями помогает благотворительный фонд Константина Хабенского. Сама Дарья — молодой медик: она работает медсестрой у терапевта в одной из поликлиник. «Ну, она, в принципе, как все. Она абсолютно адекватна, может работать. <…> После удаления опухоли ей диагностировали эпилепсию. Она принимает таблетки», — говорит Юлия. По ее словам, у Дарьи сейчас третья группа инвалидности. «При наличии показаний для такой диагностики направление пациентам ГАУЗ СО „СООД“ выдают врачи поликлиники областного онкодиспансера», — пояснили в онкоцентре. Процедуру при этом больные проходят в течение недели. Если человек уже завершил курс лечения и находится на наблюдении, диагностику нужно проходить по месту жительства. Если это невозможно, врач СООД предлагает провести обследование в областном онкоцентре, уточнили в пресс-службе диспансера. Представители онкоцентра напомнили, что по всем вопросом, касающихся лечения, пациенты могут обращаться к врачу или профильным заместителям главврача. График их работы можно узнать на сайте онкодиспансера. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Екатеринбурге 20-летняя Дарья К., у которой еще в детстве выявили онкологию, заявила, что не может добиться МРТ в Свердловском областном онкологическом диспансере (ул. Соболева, 29, СООД). Сама девушка работает медсестрой в одной из поликлиник, рассказала URA.RU ее мама Юлия К. В онкоцентре агентству объяснили, что диагностика должна проходить по месту жительства и рекомендовали обратиться к лечащему врачу. Когда Дарье было девять лет, ей диагностировали атипичную менингиому G2 (опухоль мозга). За эти годы девушка пережила четыре хирургические операции и одну лучевую терапию. По словам Юлии, сейчас ее дочь находится на наблюдении, однако за помощью им приходится летать в другие города. «Нам там [в онкодиспансере] никто не поможет, к сожалению. <…> Они [врачи] нам дают какие-то рекомендации, но их мы подтверждаем, например, в Москве. <…> Столичные онкологи нам говорят, что каждые три-четыре месяца надо делать МРТ, чтобы не упустить рост опухоли. А в онкодиспансере — полгода и вообще до года. <…> Но случай у Дарьи мультифокальный — это много-много мелких опухолей по коре головного мозга», — посетовала собеседница. Она добавила, что ездит с дочерью к иногородним онкологам за свой счет. Как утверждает Юлия, в свердловский онкодиспансер их направили из 14-й больницы, где прикреплена дочь. «Мы обращались в 14-ю, они там не делают — нам отказали. Нас наоборот записали в онкоцентр. Но там нам тоже сказали нет», — посетовала она. По ее словам, помощь они пытались получить и в нейрохирургии больницы №40, но там большие очереди. «На полгода вперед очередь, если бесплатно. Платно можно быстрее пройти. Но у нас же сроки: то есть, если онколог написал в выписке, что, например, через четыре месяца нужно сделать МРТ, мы идем и делаем через четыре», — объяснила мама Дарьи. Мама девушки рассказала, что Дарье нужно проходить МРТ каждые четыре-шесть месяцев, однако в онкоцентре они якобы не могут этого добиться. «Они отказывают: говорят, что МРТ у них почему-то только для тех, кто впервые поступил с таким диагнозом. <…> А где нам тогда делать — непонятно», — удивляется Юлия, отметив, что диагностику приходится проходить платно, так как это самое важное обследование при таком диагнозе. Сейчас ее дочери с лечением и консультациями помогает благотворительный фонд Константина Хабенского. Сама Дарья — молодой медик: она работает медсестрой у терапевта в одной из поликлиник. «Ну, она, в принципе, как все. Она абсолютно адекватна, может работать. <…> После удаления опухоли ей диагностировали эпилепсию. Она принимает таблетки», — говорит Юлия. По ее словам, у Дарьи сейчас третья группа инвалидности. «При наличии показаний для такой диагностики направление пациентам ГАУЗ СО „СООД“ выдают врачи поликлиники областного онкодиспансера», — пояснили в онкоцентре. Процедуру при этом больные проходят в течение недели. Если человек уже завершил курс лечения и находится на наблюдении, диагностику нужно проходить по месту жительства. Если это невозможно, врач СООД предлагает провести обследование в областном онкоцентре, уточнили в пресс-службе диспансера. Представители онкоцентра напомнили, что по всем вопросом, касающихся лечения, пациенты могут обращаться к врачу или профильным заместителям главврача. График их работы можно узнать на сайте онкодиспансера.