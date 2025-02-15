Пушков обвинил Макрона в создании имитации стратегической автономии Европы

Президент Франции Эммануэль Макрон создает имитацию стратегической автономии Европы. Своим мнением поделился сенатор РФ от Пермского края Алексей Пушков. Поводом для суждения стала попытка французского лидера объединить европейские страны против президента США Дональда Трампа.
«Макрон созывает чрезвычайный Евросаммит для обсуждения политики Трампа. Но ничего нового там не произойдет: со стороны европолитиков все уже прозвучало в Мюнхене. <...> Но Макрон не был бы Макроном, если бы не попытался создать имитацию стратегической автономии Европы. Вот на эту тему там и поговорят», — написал Алексей Пушков в своем telegram-канале.
Срочная встреча глав ЕС, объявленная Макроном, пройдет в Париже. Стороны будут обсуждать вызовы, связанные с политикой Трампа. По мнению президента Франции, возвращение прежнего главы администрации в Белый дом — это «электрошок» для Европы.
Ранее в США с негативом отнеслись к словам Макрона о стратегической автономии. По мнению французского лидера, Европа не должна подстраиваться под «американский ритм», а европейцам нужно больше думать об интересах собственных стран.
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